Capri oltre il lusso ed il glamour: gli itinerari “nascosti”

Capri, 4 agosto 2023 – Dall’età classica ai giorni nostri il suo fascino è rimasto intatto, imponente nel suo splendore naturale ed unico per la sua conformazione, terra sospesa a metà tra cielo e mare, ed uno scenario che non ha eguali. È Capri, una delle isole più famose dello Stivale e del Golfo di Napoli che ha affascinato Cesare Ottaviano Augusto e Tiberio, come Pablo Neruda e Winston Churchill, solo per citare alcuni dei grandi nomi che sbarcati sull’isola ne sono rimasti affascinati e hanno impresso un marchio di pregio al suo essere.

Dalle ville romane ai versi conosciuti in tutto il mondo fino ai rituali di vacanza che ancora oggi non solo concedono uno sguardo particolare sull’isola ma descrivono un modo in di soggiornare a Capri. Oggi questa località è il sinonimo di lusso e glamour, quello che solo i grandi nomi vip possono permettersi sperimentando determinati percorsi. Ma Capri non significa solo mare, vacanze in barca e sole. È una meta tutta da scoprire e riscoprire, oltre lo shopping, tra itinerari nel cuore della natura ed esperienze gastronomiche.

Tanti i percorsi da poter esplorare c’è la Scala fenicia che conduce verso il Monte Solaro, la funicolare, passando per la Chiesa di San Michele Arcangelo ed il Faro di Punta Carena. E per chi cerca un itinerario fuori dal normale c’è da scoprire la più piccola fabbrica di profumi al mondo che sorge proprio nel cuore di Capri dove le essenze nascono dagli agrumi tipici della zona come anche dal rosmarino o dal garofano selvatico endemico dell’isola.

Insomma, c’è un mondo da esplorare oltre i classici luoghi comuni. Ecco allora che si può organizzare anche una sola giornata di visita a Capri senza soggiornarvi per apprezzarne le sue meraviglie. Come raggiungerla? Con gli aliscafi per Capri di Alicost, la compagnia di navigazione regionale che consente di partire dal porto di Salerno e da diversi punti della Costiera Amalfitana. Una vera comodità per chi intende trascorrere alcuni giorni in questa rinomata e ambita zona della Campania, ammirando vari angoli di una terra che merita di essere percorsa in lungo ed in largo.

Tutti i collegamenti partono in punti nevralgici delle zone indicate, dal centro delle città, arrivando presso il Porto di Marina Grande, al centro dell’isola. Da qui, in soli 4 minuti di funicolare si raggiunge la famosissima Piazzetta dalla quale si gode di una vista panoramica mozzafiato per muoversi poi verso i diversi itinerari che si desidera seguire.

L. M.