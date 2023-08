Proiezione Cortometraggi Cinemadamare Milano 2023

(mi-loreteggio.com) Milano, 4 agosto 2023. Cinemadamare, il più grande raduno di giovani cineasti internazionali al mondo, approda, per il terzo anno consecutivo, a Milano grazie al sostegno della Fondazione Cariplo nel contesto del programma “LaCittàIntorno” e al patrocinio del Comune stesso. Saranno 19 cortometraggi sabato 5 Agosto 2023 nella città meneghina, in occasione dell’ ottava Weekly Competition di Cinemadamare 2023, ventunesima edizione. I registi che nell’ultima settimana hanno girato i loro film provengono: 2 dal Kenya, 1 dall’Egitto e Inghilterra, 1 dall’India, 1 dalla Grecia, 1 dagli USA, 1 dall’Albania, 1 da Cuba, 1 dal Brasile, 1 dalla Russia, 1 dall’Argentina, 1 dall’Ungheria, 1 dalla Spagna, 1 dal Marocco 1 dalla Georgia, 1 dal Messico, 1 dalla Colombia, 1 dalla Svezia, 1 dall’Estonia. Sarà 1 il regista invece proveniente dall’Italia.

La rinomata città metropolitana è stata il set a cielo aperto dei cortometraggi di giovani cineasti provenienti da oltre 40 paesi diversi, di tutti i continenti, durante questa ottava settimana di lavorazioni: proiezione gratuita per tutti sabato 5 agosto presso Via Michele Saponaro 28, ASD Fenice, con premiazione dei più belli.

Il più grande raduno itinerante di filmmakers al mondo terrà spettacolo, con la gara di short film girati da giovani cineasti, italiani e stranieri, nella città meneghina che, grazie al sostegno della Fondazione Cariplo nel contesto del programma “LaCittàIntorno” e al patrocinio del Comune di Milano, ha ospitato la Carovana di Cinemadamare per il terzo anno di fila da domenica 30 luglio 2023 fino ad oggi sabato 5 agosto 2023. I giovani partecipanti alla Kermesse hanno affrontato le insidie della grande metropoli, riuscendo a esaltare sia le zone rinomate di Milano, come il Duomo, Palazzo Sforzesco, Piazza Gae Aulenti e Parco Semprione, sia le zone meno conosciute della città che tuttavia nascondono bellezze ignote anche agli stessi residenti.

Ecco alcuni nomi e le nazionalità dei registi che firmeranno le varie opere: Millan Tarus e Victoria Komu dal Kenya, Amanda Sant’Anna dal Brasile, Mateo Çili dall’Albania, Mollie Feerick dagli USA, Enzo Pedroni dall’Argentina, Peter Vadocz dall’Ungheria, Deval Soni dall’India, Kostantinos Panagiotidis dalla Grecia, Dibo Dibo da Grecia e Inghilterra, Joaquim Gramaje dalla Spagna, Maximus Barsati dalla Svezia, Denia Betancourt da Cuba, Abril Villegas dal Messico, Zainaab Rabbaa dal Marocco, Aleksandr Rachynskyi dall’Estonia. Per l’Italia gareggia Lorenzo Baldi.

Tutti i filmmakers hanno risposto positivamente agli stimoli della città, che ha ispirato moltissime sceneggiature originali, che renderanno la competizione ancora più avvincente. I giovani cineasti internazionali del Campus itinerante si sono calati velocemente nel ritmo incessante di una grande metropoli come Milano, sfidandolo apertamente e generando, in tal modo, cortometraggi di altissima caratura. La produzione ha raggiunto livelli mai visti in questa edizione, con somma soddisfazione di tutte le parti coinvolte nella Kermesse.

I quartieri di Lorenteggio, Giambellino e Inganni sono stati poi uno dei fulcri più importanti delle attività di riprese dei partecipanti, in particolar modo di quelle dello Staff del Campus ed è stata data una nuova luce a luoghi di norma sottovalutati, raccontandone la storia, l’importanza e la bellezza.

L’appuntamento è per sabato 5 agosto in Via Michele Saponaro 28, ASD Fenice , per una coinvolgente sfida e un susseguirsi di film dai generi più disparati, dallo sperimentale al drammatico, dall’azione alla commedia.

