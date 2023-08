Cesano Boscone. L’olio, dove lo metto? Arrivano le “casette”: ecco dove sono

Le “casette dell’olio” si trovano attualmente in via Trento 12, all’altezza della Casa dei giovani, al Supermercato Il Gigante di via Roma e al Centro Anziani di via don Sturzo. Oltre a due sedi comunali: il comando della polizia locale in via Turati e gli uffici di via Vespucci 5.

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 5 agosto 2023 – Due litri di olio versati nello scarico del lavandino rendono non potabile oltre due milioni di litri d’acqua, quelli che servono per riempire una piscina olimpionica.

L’amministrazione comunale di Cesano Boscone ha deciso di mettere un nuovo tassello al progetto di raccolta degli scarti domestici, puntando questa volta sull’olio.

Nei giorni scorsi, infatti, sono stati posizionati sei contenitori in altrettante zone della città. Qui potranno essere gettate bottiglie di plastica piene di olio vegetale o altri grassi animali usati per le

fritture di origine domestica e per la preparazione degli alimenti, quello di conservazione dei cibi in

scatola, oltre a olio e grassi alimentari deteriorati e/o scaduti (lardo, strutto, burro, ecc.).

«Accanto al progetto di raccolta puntuale a domicilio – spiega l’assessore all’ambiente, Marco Pozza – e nell’ambito dell’appalto di igiene urbana per la sostenibilità, abbiamo pensato di posizionare dei contenitori che i cittadini potranno utilizzare per gettare olii e grassi alimentari. Così non verranno più gettati, seppure vietato, negli scarichi, con inevitabili danni per l’ambiente, e non si sarà più costretti ad andare alla piattaforma ecologica di via Vespucci. Tutti i punti di raccolta sono sorvegliati».

Le “casette dell’olio” si trovano attualmente in via Trento 12, all’altezza della Casa dei giovani, al Supermercato Il Gigante di via Roma e al Centro Anziani di via don Sturzo. Oltre a due sedi comunali: il comando della polizia locale in via Turati e gli uffici di via Vespucci 5. Si sta definendo il posizionamento al quartiere Giardino, nei pressi del centro commerciale Bennet.

«Riteniamo che un impegno diffuso della cittadinanza – evidenzia il primo cittadino, Salvatore Gattuso – possa migliorare ulteriormente la percentuale di differenziata e farci raggiungere, prima del tempo, i traguardi individuati a livello nazionale ed europeo. Il tema dell’olio da cucina è considerato un problema un po’ ovunque. Noi, nel nostro piccolo, cerchiamo di porvi rimedio, offrendo ai cesanesi un’innovazione che, ci auguriamo, venga gradita e utilizzata».

Dubbi, informazioni e segnalazioni? C’è un numero verde 800409464 dedicato, che si può contattare per tutti i servizi relativi alla raccolta dei rifiuti.

Redazione