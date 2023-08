Triennale Milano resta aperta al pubblico per tutto il mese di agosto, dal martedì alla domenica, dalle ore 11.00 alle ore 20.00, anche a Ferragosto

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 agosto 2023 – Anche ad agosto sarà possibile visitare il Museo del Design Italiano, con la nuova selezione di oggetti, il nuovo allestimento e la Design Platform con la mostra Text. Restano aperte al pubblico la mostra Home Sweet Home, l’esposizione Reversing the Eye. Fotografia, film e video negli anni dell’arte povera; la mostra dedicata al Premio italiano di architettura, così come l’allestimento permanente di Casa Lana di Ettore Sottsass con la mostra Ettore Sottsass. La Parola. L’esposizione Siamo Foresta, organizzata nell’ambito del partenariato con Fondation Cartier pour l’art contemporain, riaprirà dopo il 15 di agosto; maggiori informazioni su triennale.org.

Con il biglietto giornaliero a 25 euro sarà possibile visitare tutte le mostre in programma.

Resta aperto al pubblico il Giardino Giancarlo De Carlo dove sono presenti numerose opere e sculture e un bar all’aperto.

Martedì 15 agosto Triennale resterà aperta al pubblico dalle ore 11.00 alle ore 20.00.

Durante tutto il mese d’agosto Triennale propone inoltre una serie di visite guidate alla scoperta delle sue mostre e della sua collezione permanente: ogni giovedì alle 18.30 visita guidata al Museo del Design Italiano, (disponibile in lingua inglese tutti i sabati alle ore 12.00); ogni venerdì alle ore 18.30 visita guidata alla mostra Home Sweet Home; ogni domenica alle 18.30 visita guidata alla mostra Reversing the Eye. Le visite guidate alla mostra Siamo Foresta torneranno disponibili appena possibile.

Orari Triennale Milano:

Martedì – domenica: 11.00 – 20.00 (ultimo ingresso alle 19.00)

Apertura straordinaria: martedì 15 agosto, 11.00 – 20.00



Orari Caffè Triennale:

1 – 6 agosto: martedì – domenica, 11.00 – 20.00

Dal 22 agosto: martedì – domenica, 11.00 – 20.00

Orari Giardino Giancarlo De Carlo e Caffè in Giardino:

1 – 27 agosto: martedì – domenica, 12.00 – 21.30

Dal 29 agosto: martedì – domenica, 12.00 – 22.00

LA PROPOSTA ESPOSITIVAMuseo del Design Italiano

Diretto da: Marco Sammicheli

Allestimento di: Paolo Giacomazzi Design Studio

Il Museo del Design Italiano si presenta in una veste rinnovata, con un percorso espositivo che ripercorre i 100 anni della storia di Triennale Milano attraverso una selezione di oggetti di design che vanno dal 1923 fino ai giorni nostri. Riunisce oltre 300 pezzi scelti tra i 1.600 che compongono le collezioni dell’istituzione e altri in prestito da importanti collezioni private. Parte integrante del museo è la Design Platform, uno spazio che accoglie mostre temporanee con un focus sul design contemporaneo.

Biglietto intero €15 / Ridotto €12 / Studenti € 7,50Text

A cura di: Marco Sammicheli

Fino al 17 settembre 2023

La mostra presenta opere che mettono in evidenza il comune atteggiamento di designer e stilisti di fronte alla progettazione del testo, delle interfacce e dei tessuti. Il percorso espositivo sottolinea come la cultura del tessile, la progettazione di arredi e di dispositivi per contenere artefatti editoriali, nonché il rapporto tra testo, immagine e prodotto, possano generare risultati innovativi, intuizioni commerciali e riflessioni a cavallo tra arte, artigianato e moda.

Ingresso con biglietto per il Museo del Design ItalianoReversing The Eye. Fotografia, film e video negli anni dell’arte povera

In collaborazione con: Jeu de Paume e LE BAL, Parigi

A cura di: Quentin Bajac, Diane Dufour, Giuliano Sergio, Lorenza Bravetta

Fino al 3 settembre 2023

La mostra esplora la relazione che, tra gli anni Sessanta e i primi anni Settanta del Novecento, una parte delle avanguardie italiane ha intrattenuto con l’immagine meccanica, la fotografia, il film e il video. L’esposizione riunisce le grandi figure dell’arte povera e altri artisti, fotografi e operatori video che ne hanno condiviso il percorso, mettendo in luce il ruolo rivoluzionario della fotografia e le sue molteplici contaminazioni con altre forme di espressione artistica.

Biglietto intero €15 / Ridotto €12 / Studenti €7,50Casa Lana di Ettore Sottsass

Riallestimento: Luca Cipelletti

Art direction: Christoph Radl

In collaborazione con: Studio Sottsass

Negli spazi di Sala Sottsass è stato ricostruito ed esposto in via permanente il nucleo centrale di Casa Lana di Ettore Sottsass: l’interno di una residenza privata che ha progettato intorno alla metà degli anni Sessanta a Milano, ora accessibile a tutti grazie alla donazione di Barbara Radice Sottsass. Immaginando “una piazzetta nella quale si gira e ci si incontra” (“Domus”, 1967), Sottsass ha creato un luogo di soggiorno protetto per chiacchierare e ascoltare musica, mentre lo spazio intorno è organizzato per assolvere a varie attività e funzioni.

Biglietto €5

Ettore Sottsass. La ParolaA cura di: Marco Sammicheli

Con: Barbara Radice e Iskra Grisogono di Studio Sottsass

Art direction: Christoph Radl

Fino al 17 settembre 2023

Intorno all’installazione permanente di Casa Lana, residenza privata milanese progettata negli anni Sessanta da Ettore Sottsass, un’esposizione riunisce disegni, oggetti, scritti e opere, di cui alcune inedite, per raccontare l’uso molteplice e costante della parola nella produzione del grande architetto e designer. Il progetto è parte della serie di mostre ed eventi organizzati da Triennale Milano per mettere in luce il pensiero e il lavoro di Sottsass.

Ingresso con biglietto per Casa Lana €5Home Sweet Home

A cura di: Nina Bassoli

Progetto di allestimento: Captcha Architecture, Margherita Marri e Jacopo Rosa con Luca Monaco

Fino al 10 settembre 2023

La “casa dolce casa”, intima e universale al tempo stesso, è lo spazio della vita quotidiana. La mostra, partendo dalla storia di Triennale Milano e delle sue Esposizioni Internazionali, arriva alla contemporaneità, con la ricostruzione site-specific di ambienti domestici e installazioni di studi di architettura, gruppi e centri di ricerca internazionali in dialogo con sezioni storiche tematiche. Un percorso che spazia dalla trasformazione dei ruoli di genere all’evoluzione del rapporto con la natura all’interno dello spazio domestico, fino all’influen­za della tecnologia sul modo di abitare.

Biglietto intero €15 / Ridotto €12 / Studenti €7,50Premio Italiano di Architettura 2023

Promosso da Triennale Milano e MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo

Fino al 24 settembre 2023

Il Premio italiano di Architettura intende valorizzare l’architettura italiana attraverso la promozione di opere realizzate da progettisti italiani o attivi in Italia il cui impegno è rivolto all’innovazione, alla qualità del progetto e al ruolo sociale dell’architettura. Il premio si svolge ad anni alterni tra Roma e Milano: giunto alla sua quarta edizione, ha luogo quest’anno in Triennale Milano. La mostra presenta i progetti dei vincitori e dei finalisti del Premio.

Ingresso libero

Siamo ForestaOrganizzata nell’ambito del partenariato con Fondation Cartier pour l’art contemporain

Fino al 29 ottobre 2023

Siamo Foresta trae la sua ispirazione da una visione estetica e politica della foresta come multiverso egualitario di popoli viventi, umani e non umani, e come tale offre una allegoria di un mondo possibile al di là del nostro antropocentrismo. La mostra mette in scena un dialogo senza precedenti tra pensatori e difensori della foresta; tra artisti indigeni – dal New Mexico al Chaco paraguaiano passando per l’Amazzonia – e artisti non indigeni (Brasile, Cina, Colombia, Francia).

Biglietto intero €12 / Ridotto €10 / Studenti €6