Milano. Imprenditore libico rapinato in centro storico dell’orologio da mezzo milione

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 agosto 2023 – Martedì sera, intorno alle ore 21.30, in via Gerolamo Marone, in pieno centro storico, a pochi minuti da piazza Marino, un imprenditore libico. stava tornando in hotel con familiari tra cui un figlio di 7 anni, è stato del suo orologio di “Richard Mille”, del valore di cinquecentomila euro.

Il malvivente, spuntato all’improvviso, lo ha spintonato a terra per prendergli l’orologio, procurandogli lesioni alla mano e alle ginocchia, dandosi, poi, a una precipitosa fuga.

