Milano. “Princess and the Boxer” del regista Maximus Barsati, Svezia, vince l’ottava Weekly Competition di Cinemadamare – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 agosto 2023 – Vince il corto “Princess and the Boxer” del regista Maximus Barsati, Svezia, l‘ottava Weekly Competition, avvenuta a Milano di Cinemadamare, il più lungo Campus internazionale del cinema, e che poi sarà in viaggio per tutta Italia e, per la prima volta in assoluto, anche in Francia, fino a metà settembre. I filmmakers italiani e stranieri, che hanno scelto il miglior film tra quelli girati da domenica 30 luglio fino al 5 agosto, hanno realizzato 19 cortometraggi, con cui hanno interpretato tanti angoli e bellezze nascoste della città sarda che solitamente sfuggono all’attenzione anche dei residenti.

I premi assegnati dallo staff ai giovani filmmakers sono invece quelli tecnici e artistici: Serata ricca di premi per il sopra citato “Princess and the Boxer”, che si aggiudica il premio per il miglior attore, Dorian Keselie, Belgio, la miglior sceneggiatura, Leonardo Artibani, Italia, la miglior produzione, Davide Strada, Italia, e la miglior fotografia, Mateo Çili, Albania. Il cortometraggio ” I’m not a Filmmaker”, diretto da Mollie Feerick, USA, e Enzo Pedroni, Argentina, vince il premio per la miglior colonna sonora composta da un lavoro congiunto di più partecipanti coordinati dalla stessa Mollie Feerick. Infine, il cortometraggio “The Symphony of Milano”, diretto da Zainaab Rabbaa, Marocco, vince il premio per il miglior montaggio grazie agli sforzi della stessa Zainaab Rabbaa.

Alla presenza dei filmmakers italiani e stranieri si è consumata, sabato 5 agosto 2023 , presso la ASD Fenice, in via Michele Saponaro 28 l’ottava serata di attività della Carovana del Campus Itinerante che ha scelto la città meneghinaper questa sua settimana di riprese qui in Lombardia.

Questa ottava settimana di Campus è stata particolarmente interessante. Per il pubblico è stato semplice notare come questa straordinaria Weekly Competition sia stata frutto di un periodo di produzione, nella rinomata città meneghina, particolarmente intenso con un risultato finale del tutto eccezionale. Oltre ai cortometraggi dei partecipanti, sono state proiettate anche le clip realizzate dallo Staff di Cinemadamare, concentrate principalmente sui quartieri di Lorenteggio, Giambellino e Inganni, che hanno raccontato quel lato di Milano periferia che molto spesso passa in secondo piano, rendendone un’immagine nuova, fresca ed esente da pregiudizi troppo spesso debilitanti.

Il risultato di questa settimana di lavoro è stato in totale armonia con l’importanza dei luoghi offerti ai giovani cineasti. La città meneghina si è tramutata in un set a cielo aperto, è stata esplorata, scoperta e raccontata nei modi più variegati dai partecipanti alla Kermesse. La frenesia della grande metropoli non ha intaccato lo spirito dei filmmakers che hanno affrontato la settimana con grande energia e voglia di sfidare una realtà così incredibile e a volte ingestibile.

I filmmakers hanno superato egregiamente la sfida apprendendo e insegnando tutto il possibile tutto il possibile per creare i loro cortometraggi, raccontando storie di fantasia, reali, documentaristiche e di tantissimi altri generi.

I cineasti italiani e stranieri hanno deciso di raccontare Milano nelle più disparate maniere, parlando di moda, arte, spettacolo, vita quotidiana e natura, comprendendone i segreti e creando una sinergia tra la loro cultura e quella della italica metropoli.

Questi luoghi sono stati usati come location dei film in concorso per l’ottava settimana Weekly Competition di quest’anno.

Parole di soddisfazione per l’ottimo risultato della settimana di produzione anche da parte del direttore di Cinemadamare Franco Rina che, avendo seguito la manifestazione passo passo dichiara che: ” Questo è il nostro terzo anno di fila qui a Milano, Per me e per Cinemadamare, portare la Carovana in una delle città più importanti d’Italia, d’Europa e del Mondo è un qualcosa fuori dall’ordinario e, personalmente ne vado estremamente fiero. I nostri giovani cineasti hanno prodotto lavori di altissimo livello e non posso che ben sperare per il proseguo del nostro viaggio”.