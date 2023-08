NATALE. ONLINE L’AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LE INIZIATIVE DELLE FESTIVITA’ 2023-24

Pubblicato il bando per contribuire alla realizzazione del concept “Il Natale degli Alberi”, delle luminarie, dell’albero e della Volta in Galleria

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 6 agosto 2023 – E’ online sul sito del Comune di Milano l’avviso pubblico relativo al progetto “Natale a Milano 2023”, finalizzato all’individuazione di sponsor tecnici interessati a realizzare in città iniziative nel periodo delle festività 2023-2024.

Enti pubblici o privati, imprese e altri soggetti potranno presentare proposte di sponsorizzazione inerenti a quattro ambiti.

Sarà possibile realizzare idee creative e progetti per il concept “Il Natale degli Alberi” (1° ambito), che prevede l’allestimento di alberi in differenti spazi della città, ad eccezione di piazza del Duomo che quest’anno sarà oggetto di specifiche iniziative istituzionali.

Inoltre, si potranno proporre installazioni luminose (2° ambito) per vie e assi commerciali cittadini (ogni progetto dovrà riguardare almeno due località, una interna e una esterna alla cerchia della circonvallazione filoviaria 90/91) ed elaborare progettualità che prevedano una installazione creativa per “Il Natale degli Alberi” integrata da proposte illuminotecniche (3° ambito).

Infine, saranno valutate le offerte di sponsorizzazione per la realizzazione dell’albero, in linea con “Il Natale degli Alberi”, e della Volta luminosa della Galleria Vittorio Emanuele II (4° ambito).

Il bando prevede tre possibili date per la consegna dei progetti: 25 settembre, 16 ottobre e 30 ottobre 2023.

Le iniziative si svolgeranno in periodi differenziati, tra il 1° novembre 2023 e il 31 gennaio 2024.

Redazione