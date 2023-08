SERVIZI CIVICI. RIDOTTI I TEMPI PER LE PRATICHE DI RESIDENZA, OGGI IL CAMBIO SI FA CON UN SEMPLICE CLICK

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 6 agosto 2023 – Il Comune di Milano riduce drasticamente i tempi di attesa per cittadini e cittadine che presentano una domanda relativa a cambio di residenza e/o di indirizzo.

Con il passaggio al portale dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), per i cambi di residenza verso Milano presentati da persone con cittadinanza italiana si è passati dai 45 giorni calcolati al 3 marzo 2023 ai 5 giorni attuali, per i cambi di indirizzo dai 70 giorni di maggio ai 20 di oggi. Per quanto riguarda, invece, le iscrizioni di cittadini stranieri i tempi di evasione per le pratiche sono di 5 giorni per cittadinanze presenti in ANPR e di 20 giorni in media per coloro che non sono presenti sulla piattaforma nazionale e devono presentare la domanda sulla piattaforma comunale Elix form.

Il Comune di Milano, tra fine dicembre 2022 e gennaio 2023, ha attivato il servizio per il cambio di residenza tramite il portale dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), attraverso il quale con un semplice click è possibile accedere con la propria identità digitale (SPID) o CIE e compilare la dichiarazione anagrafica.

In un anno, in media, al Comune di Milano vengono presentate oltre 100mila domande di residenza. Di queste, circa 46mila sono cambi di indirizzo in Milano, 46mila iscrizioni di cittadini italiani o stranieri provenienti da altri comuni (sempre iscritti nell’anagrafe nazionale) e oltre 9mila sono nuove iscrizioni di cittadini stranieri provenienti da altri comuni.

Contestualmente alla migrazione sul sistema nazionale, l’Amministrazione ha attivato delle task force per il recupero degli arretrati, e ad oggi la percentuale di questi si attesta al 6%, contro il 27% del 31/12/2022.

Secondo le rilevazioni comunali la quasi totalità (il 90%) delle domande di residenza sono presentate online su ANPR, agli sportelli si reca solo il 5%, mentre il restante 5% lo fa attraverso la piattaforma comunale online Elix form.

Se da una parte il Comune di Milano ha lavorato per innovare, semplificare ed efficientare i servizi, accelerando quindi sulla digitalizzazione degli stessi e lo snellimento delle pratiche, dall’altra si è impegnato a promuovere momenti di orientamento e supporto dedicati a tutte quelle persone che fanno fatica ad accedere e utilizzare gli strumenti digitali, perché nessuno sia lasciato indietro attraverso il progetto “ABC…SPID”. Nove tappe nei Municipi per ottenere gratuitamente lo SPID e ricevere un affiancamento in termini di formazione, per comprenderne i vantaggi e per apprendere quali sono i servizi dell’Amministrazione ai quali potrà accedere attraverso la sua identità digitale.

Le pratiche di cambio di residenza e/o indirizzo, tuttavia, restano sempre possibili anche presso le sedi anagrafiche, dove cittadini e cittadine possono recarsi chiamando lo 020202.