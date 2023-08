Al Castello Sforzesco di Milano in scena “C’est la vie!” spettacolo di danza e recitazione accompagnato da un quintetto d’archi

Elena Gigliucci, coreografa e regista, porterà in scena tante arti in un unico spettacolo, con musica, recitazione e danza, per raccontare il senso della vita attraverso lo scorrere e il mutare delle stagioni

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 agosto 2023 – Nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco a Milano, nell’ambito della Rassegna Milano è Viva al Castello andrà in scena venerdì 11 agosto 2023, alle ore 21:00, lo spettacolo “C’est la vie!” con la regia e coreografia di Elena Gigliucci.

L’intramontabile musica di Vivaldi, eseguita da un quintetto d’archi, insieme a danza, musica e poesia si fonde, in un connubio armonico, per dare vita ad uno spettacolo dove le Arti si uniscono per regalare indimenticabili emozioni, accompagnate dalla voce dell’attrice Dania Cericola, dal corpo di ballo di MotusVitae accanto a Akos Barat, danzatore ungherese dal lungo curriculum e dal quintetto d’archi diretto da Milos Rakic, violista Teatro alla Scala, OFI (Orchestra Filarmonica Italiana) LaVerdi Orchestra sinfonica di Milano, Orchestra sinfonica di Sanremo (prima viola).

Un viaggio onirico e metaforico sui cambiamenti della nostra vita, attraverso i mutamenti delle stagioni.

Protagonisti della serata:

Elena Gigliucci, coreografa e regista





MotusVitae Ballet Company

Sofia Agnoletto, Matilde Birnbaum, Camille Bouniol, Sofia De Vita, Arianna Pantalone, Giorgia Pempinello, Ai Yamamoto

Akos Barat, danzatore ungherese dal lungo curriculum che ha danzato su prestigiosi palcoscenici internazionali (Teatro Alla Scala, Balletto di Zurigo, Opera di Budapest)

Dania Cericola, attrice, doppiatrice, direttrice di doppiaggio, reciterà brevi poesie di celebri poeti.

Quintetto d’archi diretto da Milos Rakic, violista Teatro alla Scala, OFI (Orchestra Filarmonica Italiana) LaVerdi Orchestra sinfonica di Milano, Orchestra sinfonica di Sanremo (prima viola)

Violini: Mattia Mugnai, Carlotta Rossi, Gianluca Stupia

Viola: Miloš Rakić

Violoncello: Maria Calvo

Musiche: Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi

MotusVitae Ballet Company a MILANO È VIVA

ESTATE AL CASTELLO SFORZESCO 2023

Castello Sforzesco – Cortile delle Armi

Piazza Castello – 20121 Milano (MI)

Informazioni: motusvitae@hotmail.it_

Link per l’acquisto dei biglietti:

https://www.mailticket.it/manifestazione/JK36/cest-la-vie-estate-al-castello-2023

Intero € 15,00 – Ridotto € 10,00 under 18 over 65

Ingresso gratuito fino a 3 anni compiuti.

Fino ai 14 anni compiuti, ingresso consentito solo con accompagnatore adulto