ENISA – PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA DOMENICA 8 OTTOBRE 2023 MILANO @ BIKO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 agosto 2023 – L’autentica ed energetica Enisa arriva finalmente in Italia con una data, organizzata e prodotta da Vivo Concerti, il prossimo 8 ottobre al Biko di Milano.

I biglietti per la data saranno disponibili online su vivoconcerti.com a partire da venerdì 11 agosto 2023 alle ore 10.

Enisa è una giovane artista statunitense di origini albanesi. Da sempre appassionata di musica, è grazie alle cover di brani di grandi artisti che diventa virale sui social (tra le più popolari ci sono le sue cover di “Mockingbird” di Eminem e “Take me to church” di Hozier), ottenendo milioni di visualizzazioni e il plauso della critica di Complex, XXL, ThisSongIsSick e altri. Enisa ha continuato a perfezionare il suo diverso approccio musicale, infondendo il soul pop contemporaneo con sfumature mediorientali ispirate alle sue origini albanesi.

Singoli da solista come “Love Cycle”, “Dumb Boy” e “Count Your Blessings” e “What would you do” hanno messo in luce una spettacolare capacità di esprimere un’anima autentica e genuina unita a uno stile invidiabile, e hanno dato il via a una carriera musicale che ha già accumulato più di 350 milioni di visualizzazioni su youtube e oltre 1 milione di ascoltatori mensili.

Il 2021 è l’anno del suo debutto live al leggendario SOB’s di New York e della sua esplosione sui social media che ora vedono 6,2 milioni di follower su Tik Tok e 3,4 su Instagram.

Redazione