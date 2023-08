Milano. Incidente in Tangenziale Ovest, ferito motociclista 35enne

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 agosto 2023 – Intorno alle ore 12.45 di oggi, è avvenuto un incidente al chilometro 28+750 tra l’interconnessione A1 e la S.S. 412 Val Tidone/MI – Vigentina in direzione A8 Laghi tra una moto e un veicolo. Il motociclista, un 35enne, è stato soccorso dalla Polstrada e dal personale sanitario di un’ambulanza della Croce Rossa San Donato e un’automedica. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Due i km di coda che si sono formati a causa dell’incidente.

V. A.