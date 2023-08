«Racconti d’estate» a Pizzighettone

Quando: sabato 12 e 19 agosto 2023, ore 21:30

Dove: Pizzighettone, cerchia muraria (Piazza d’Armi)

Che cosa: storia del Medioevo e del Rinascimento

Come: narrazioni storiche con percorso guidato

(mi-lorenteggio.com) Lodi, 7 agosto 2023 – “Pizzighettone 1449: intrigo al castello” e “Napoli 1465: la vendetta del condottiero” sono i titoli delle narrazioni storiche in programma a Pizzighettone nelle serate di sabato 12 e 19 agosto (ore 21:30).

La coppia d’eventi porta al centro dell’attenzione due episodi del XV secolo che ebbero come protagonista il condottiero e duca di Milano Francesco Sforza (1401-1466).

Figura carismatica del periodo fra tardo Medioevo e Rinascimento, il capostipite dei sovrani sforzeschi rappresenta bene la sua epoca ma incarna anche tratti senza tempo: astuto, ambizioso, abile in guerra e in diplomazia, sagace nel cogliere le opportunità, circondato da pericolosi nemici, ostinato nel raggiungere gli obiettivi, non esente da debolezze.

Nella corposa biografia del personaggio le narrazioni scelgono e sviluppano due operazioni segrete, fra le migliori azioni d’intelligence organizzate dal duca e dal suo entourage.

Ogni appuntamento si sviluppa come un racconto a tappe lungo un percorso nelle mura pizzighettonesi, illuminate con torce e fiaccole.

Le trame

“Pizzighettone 1449: intrigo al castello” (sabato 12 agosto, ore 21:30) si concentra sul complotto ordito durante la guerra che oppose la Repubblica di Venezia e quella Ambrosiana a Francesco Sforza (allora signore di Cremona, Pavia, Piacenza, Novara, Parma, Alessandria e Tortona).

L’operazione dell’agosto 1449 permise al venturiero di conquistare la strategica roccaforte pizzighettonese: una brillante vittoria militare e di propaganda che aprì al capitano sforzesco la strada per impadronirsi di Milano e del suo ducato.

“Napoli 1465: la vendetta del condottiero” (sabato 19 agosto, ore 21:30) parla della congiura messa in atto dal duca milanese e dal re di Napoli Ferdinando d’Aragona (1424-1494) per uccidere il mercenario Jacopo Piccinino (1423-1465).

Pianificata con grande accuratezza e abilità nelle corti milanese e napoletana, la cospirazione eliminò il capo della fazione dei bracceschi (acerrimi nemici degli Sforza) e il principale elemento di destabilizzazione per il sistema di potere creato in Italia con la Pace di Lodi (1454) proprio da Francesco Sforza (peraltro, suocero dello stesso Jacopo Piccinino).

Gli eventi

Gli eventi sono ispirati al teatro di narrazione. Propongono in forma coinvolgente le vicende del XV secolo, con toni colloquiali, vivaci e a tratti ironici.

Non soltanto cronistoria e biografia: anche cultura, curiosità, economia e tradizioni fra tardo Medioevo e Rinascimento.

Organizzati dal GVM, gli eventi di Pizzighettone fanno parte della serie «Racconti d’estate», che dal 2010 ha toccato l’Emilia-Romagna, la Liguria, il Piemonte e la Toscana, oltre che la Lombardia (con tappe a Milano, Bergamo e Brescia nel biennio 2018-2019).

Dati utili

Le narrazioni storiche si svolgono a Pizzighettone con inizio alle ore 21:30 dall’Ufficio Informazioni di Piazza d’Armi (lato cerchia muraria). Il percorso è in parte entro ambienti coperti: le iniziative hanno luogo anche in caso di maltempo. Durata: 90/100 minuti circa.

Info

Telefono 349 2203693, e-mail eventi@inarce.com, Facebook raccontidestate, web https://www.davide.info/it/racconti-d-estate.html