DILS CON UNION INVESTMENT NELL’ACQUISIZIONE DEL TROPHY ASSET DI PIAZZA SAN FEDELE 1-3 A MILANO

È la più importante transazione realizzata nel settore uffici in Italia dall’inizio dell’anno.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 agosto 2023 – Dils ha agito in qualità di buy side advisor di Union Investment nell’operazione di Piazza San Fedele 1-3, iconico immobile situato nel centro storico di Milano di proprietà del fondo Coima QIA Italian Property Fund gestito da Coima SGR S.p.A..

Union Investment, primario investment manager internazionale con sede ad Amburgo acquisirà l’immobile tramite Unilmmo Deutschland, un open-ended fund, tramite una transazione off-market. Coima SGR continuerà a gestire l’asset per conto dell’investitore tedesco tramite un fondo di nuova costituzione al completamento dell’operazione che rappresenta per Union Investment il debutto nel mercato degli uffici in Italia.

L’edificio, risalente alla fine dell’Ottocento ed originariamente sede del famoso Teatro Manzoni, è oggetto di un intervento di riqualificazione guidato dallo studio Asti Architetti che darà nuova vita all’immobile implementando standard di sostenibilità ed efficienza energetica, preservando e arricchendo la bellezza e l’eleganza delle sue caratteristiche originali. Grazie a questi interventi l’asset punta ad ottenere un rating EPC A, allineato ai criteri della tassonomia UE, e la certificazione di sostenibilità LEED Gold.

L’immobile storico, che si trova a pochi passi dal Duomo, da Galleria Vittorio Emanuele II e da Piazza della Scala, diventerà l’headquarter globale di un primario brand internazionale di moda e beni di lusso.

Questa operazione rappresenta la più importante transazione effettuata in Italia dall’inizio dell’anno nel settore uffici, confermando il forte appeal dei trophy asset posizionati nelle migliori location e conformi ai criteri ESG.