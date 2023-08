Olimpiadi: gli atleti di Rho sognano di essere protagonisti anche sul ghiaccio

L’assessore Alessandra Borghetti: “Oltre all’hockey, qui vorremmo anche il curling”

(mi-lorenteggio.com) Rho, 8 agosto 2023. Saranno i padiglioni 22 e 24 di Fiera Milano a Rho la seconda sede (dopo quella del PalaItalia di Santa Giulia) delle gare di hockey alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La struttura, come già definito per le gare di pattinaggio di velocità, verrà smantellata al termine dell’evento sportivo: ospiterà la venue di Hockey 2 dei Giochi Olimpici e Paralimpici del 2026 e sarà solamente temporanea.

“Ci fa piacere che Rho possa essere casa di un altro sport, oltre lo speed skating, anche se per poco tempo – commenta l’assessore allo Sport, Alessandra Borghetti – Il ghiaccio attira molti nostri atleti, alcuni di coloro che praticano il pattinaggio amano allenarsi anche sul ghiaccio. Confido che questo appuntamento olimpico sia da stimolo per molti, perché diventino professionisti anche in questo campo. In ogni caso, Rho sarà protagonista, per questo invito fin da ora le strutture ricettive ad attivarsi perché la scadenza del 2026 appare lontana ma in realtà è più vicina di quanto si pensi”.

L’assessore Borghetti ha anche un altro sogno nel cuore: “Vorremmo avere a Rho anche il curling. E’ l’unico altro sport che potrebbe essere praticato nell’impianto che nascerà in Fiera, non capiamo come mai non lo abbiano portato a Rho. So che gli atleti non sono entusiasti: avrebbero preferito restare vicino a Milano. Ecco, se dobbiamo parlare di sogni, avere qui il curling è un sogno che coltiviamo”.

V.A.