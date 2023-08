DENTISTA SOCIALE CORSICO, NEGRI (PD): “SUBITO UN INCONTRO CON BERTOLASO PER TROVARE UNA SOLUZIONE, I PAZIENTI NON POSSONO ASPETTARE DUE ANNI”

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 9 agosto 2023 – “Spostare il servizio di odontoiatria sociale ad Arese significa perdere gran parte dei pazienti che fino ad oggi sono stati assistiti a Corsico, persone fragili che non possono permettersi una trasferta così impegnativa. È necessario, dunque, trovare una soluzione alternativa per evitare di tagliare fuori un pezzo importante del territorio di Città Metropolitana e rendere il servizio più facilmente raggiungibile” lo ribadisce il consigliere regionale del Pd Simone Negri che da mesi segue la vicenda e che oggi ha scritto all’assessore Guido Bertolaso, rinnovando la richiesta di un incontro in merito alla chiusura, per i prossimi due anni almeno, della Casa di Comunità di via dei Lavoratori a Corsico.

