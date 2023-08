INTERVENTI DI SOCCORSO A CASTELVACCANA (VA) E CASARGO (LC)

(mi-lorenteggio.com) CASARGO (LC), 9 agosto 2023 – In questi giorni i nostri tecnici stanno facendo fronte a un elevato numero di richieste di soccorso: il mese di agosto è statisticamente impegnativo, anche per l’ampio numero di persone in montagna. Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 9 agosto 2023, i tecnici della Stazione Valsassina – Valvarrone del Soccorso alpino sono stati allertati per un intervento in località Piani delle Betulle. Un uomo di 84 anni aveva avuto un malore. Sono intervenuti l’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza e sei tecnici della Stazione, in supporto all’équipe dell’elisoccorso. L’intervento si è concluso alle ore 15:30 circa.

CASTELVACCANA (VA) – Intervento oggi pomeriggio per la Stazione di Varese del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana. Un turista di una cinquantina d’anni stava salendo dalla località Pianeggi a Cuvignone ma si è perso. A un certo punto è ruzzolato dal sentiero delle Coste per una decina di metri e ha riportato dei traumi; allora ha chiesto aiuto. Dopo l’allertamento e la comunicazione delle coordinate da parte della centrale sono partiti subito i soccorritori, tra cui un medico e un infermiere del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. L’uomo è stato individuato da una squadra, raggiunto, valutato nella parte sanitaria, imbarellato, poi recuperato con il verricello dall’elisoccorso di Milano di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza e infine trasportato in ospedale.

