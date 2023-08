Milano, via Palanzone: accoltella la madre e si butta dalla finestra

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 agosto 2023 – Stamane, intorno alle ore 5.00, in via Panzone, in zona Niguarda, un uomo di 53 anni ha ucciso la madre 86enne a coltellate, per poi suicidarsi gettandosi dal palazzo L’uomo ha chiamato il 118, dicendo di aver ucciso qualcuno e minacciando di suicidarsi. All’arrivo sul posto, 118, vigili del fuoco e polizia hanno trovato la donna anziana morta in casa, in camera da letto, con delle evidenti ferite da arma da taglio. Il figlio, all’arrivo dei soccorsi, si sarebbe gettato dal quarto piano dello stesso stabile finendo su un’inferriata del cortile interno, morendo sul colpo.

