Notte di San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti: come guardarle

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 agosto 2023 – Per il più tipico appuntamento estivo con le stelle, sono ancora in tanti a chiedersi dove guardare in cielo per osservarne il più possibile. Bisogna osservare il cielo verso est, in direzione della Costellazione di Perseo, come indicato nella foto della mappa della costellazione. Inoltre, danno anche un semplice consiglio per gustarsi lo spettacolo: “Tenete presente che al nostro occhio occorrono una ventina di minuti per adattarsi bene al buio e distinguere luci anche deboli” Pertanto, già da questa sera le stelle saranno visibili nei cieli. Ciò che noi chiamiamo comunemente “stelle cadenti” altro non sono che i “frammenti” di gas e polvere della scia delle comete che passano la maggior parte delle loro vite tra i pianeti del sistema solare interno. Questi granelli di dimensioni di quelli di sabbia, sono noti come meteore. Quando si scontrano con l’aria rarefatta dell’atmosfera terrestre, le meteore si scaldano molto rapidamente e, bruciando, lasciano scie luminose brillanti nel cielo notturno. Per questo solo in una notte serena, come quella estiva, osservando il cielo abbastanza a lungo, é possibile riuscire a vedere una stella cadente. Questo tipo di meteore sono denominate Perseidi, note come “Lacrime di San Lorenzo” in quanto anticamente il momento di picco era collocato intorno al 10 agosto, in quanto sono uno sciame meteorico che l’orbita terrestre attraversa durante il periodo estivo. Altre tipi di meteore sono visibili in altri periodi dell’anno: le Geminidi, che sono uno Sciame meteorico annuale, attive dal 3 al 19 dicembre, come culmine attorno al 13, e le Leonidi, il cui sciame è visibile ogni anno intorno al 17 novembre.

Redazione