Altro intervento stanotte di soccorso a Schilpario per un gruppo di biker MTB

(Mi-lorenteggio.com) Bergamo, 10 agosto 2023 – Altro intervento stanotte per il Soccorso alpino orobico, Stazione di Schilpario, per un gruppo di biker MTB; erano partiti stamattina con la seggiovia della Magnolta; uno di loro, un uomo di 79 anni, ieri sera non era arrivato a Schilpario come previsto. Dopo l’allertamento e in base alle indicazioni ricevute, le squadre sono partite, una a piedi dall’Aprica e un’altra con l’elicottero di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, nella zona del Venerocolo. Sono intervenuti anche i militari del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, che con un supporto informatico stavano ricostruendo la posizione del disperso. Nel frattempo l’uomo è arrivato all’albergo e la ricerca è terminata.

Una terza ricerca è in corso da parte della Stazione di Oltre Il Colle, per una persona dispersa nella zona di Cornalba.

