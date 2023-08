Idroscalo, nuove riaperture da sabato 12 agosto

Alcune zone restano inaccessibili per completare la messa in sicurezza a seguito del nubifragio di fine luglio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 luglio 2023. Parco Idroscalo, proseguono i lavori di manutenzione e messa in sicurezza della riapertura di tutte le aree e i servizi del parco in seguito all’evento calamitoso del 25 luglio scorso. Da sabato 12 agosto, è possibile accedere all’Ingresso Riviera est e procedere lungo i percorsi fino a raggiungere il maneggio delle Giacche Verdi Lombardia, il Laghetto delle Vergini (l’oasi è raggiungibile, ma non è ancora aperta al pubblico), la spiaggia e il lungo lago.

Sono fruibili le piscine Est, la terrazza e la spiaggia attrezzata GUD, la spiaggia attrezzata e il chiosco Pino beach&bar, la spiaggia libera (a prato) adiacente all’area balneabile delimitata da boe e presidiata da bagnini. Il Parco dell’Arte presente nella zona est aperta al pubblico è visitabile anche con APP Idroscalo (scaricabile gratuitamente). Il Centro Ricerche Cap non ha mai smesso di operare.

Dalla Riviera est è possibile procedere verso nord, raggiungendo la zona sportiva. Qui sono attivi: l’Asd Idroscalo Club, i Marinai d’Italia e la Lega Navale.

Si potrà proseguire verso ovest, raggiungendo le Tribune. Qui è aperto il bistrot Santambrogio1981. E’ accessibile anche l’ingresso pedonale tribune.

Da sabato è possibile proseguire sul lungo lago ovest fino al campo da rugby. E’ possibile accedere anche dall’ingresso pedonale Porta Maggiore. Sono fruibili la pista di pattinaggio, di skate e di mountain bike. Sono aperti la Fattoria di zio Alfredo e il Dolly Park.

Il Villaggio del bambino resta, invece, chiuso: sono in corso gli interventi di manutenzione per la messa in sicurezza dell’area, particolarmente colpita dall’evento calamitoso.

La zona della Villetta – As Rugby Milano, il ristorante Le Jardin au bord du lac e le Piscine ovest – sono accessibili dal lungo lago e dall’ingresso Villetta. Il Circolo Magnolia è aperto e accessibile dal cancello Riva Verde.

Il percorso ovest, superato il campo da rugby, passando per l’isola delle rose, costeggiando Sea, fino al canale scolmatore, resta chiuso per interventi di messa in sicurezza.

L’ingresso Testata Sud è accessibile per raggiungere il Wakeparadise e fruire dei percorsi e delle aree verdi, a ovest fino al canale scolmatore e a est fino all’impianto del teleski.

Tutta l’area bosco (compreso il percorso a riva) resta interdetta, così come restano chiuse le adiacenti aree cani, per proseguire con gli interventi di messa in sicurezza. La manutenzione di questa zona è iniziata il 10 agosto.

Si può praticare la pesca sportiva da riva, nelle aree accessibili o dal lago con barca, nei limiti del regolamento, consultabile sul sito idroscalo.org.

I parcheggi est ed ovest sono pienamente fruibili, quello sud solo parzialmente e sarà oggetto di interventi di manutenzione dal 21 agosto.

La pista ciclabile esterna è interrotta ad ovest da alcune alberature, che saranno rimosse prossimamente (presumibilmente da settembre), mentre è percorribile il tratto esterno dall’ingresso Tribune all’ingresso Riviera est. Per ragioni di sicurezza rimane il divieto di sostare sotto gli alberi.

Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito web idroscalo.org, www.cittametropolitana.mi.it e sulle pagine social idroscaloilmaredimilano (Facebook e instagram).

Un particolare ringraziamento va ai volontari di Protezione civile che stanno affiancando la ditta del verde e il personale di Idroscalo con l’obiettivo di riaprire il parco complessivamente il prima possibile.

