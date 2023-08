Incidente montano a Rasura (So): cercatore di funghi precipita e muore

(mi-lorenteggio.com) RASURA (SO), 11 agosto 2023 – – Un uomo di 77 anni ha perso la vita oggi dopo essere scivolato in un canale. Era uscito di casa per andare in cerca di funghi; il mancato rientro ha allarmato i familiari. Durante una prima ricerca nelle zone in cui poteva essere andato sono state trovate tracce di scivolamento, in un’area molto impervia. La centrale intorno alle 19:00 ha attivato il Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, Stazione di Morbegno della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna, con dodici tecnici impegnati; allertati anche il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e i Vigili del fuoco. L’uomo è stato avvistato in un canale molto ripido; era caduto per un centinaio di metri. È intervenuto l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha calato con il verricello il tecnico di elisoccorso del Cnsas e l’équipe sanitaria. Il medico ha constatato la morte. L’uomo è stato recuperato e portato a valle. L’intervento è finito alle 21:30.

