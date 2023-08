(mi-lorenteggio.com) Roma, 11 agosto 2023 – Aveva partecipato ai soccorsi per il terremoto in Emilia Romagna, ad Amatrice e Norcia, a Rigopiano. Oggi se n’è andato Artù, del nucleo cinofili di Volpiano, primo primo Australian Kelpie nei Vigili del fuoco. “Ciao Artù, grazie per tutto quello che hai fatto” il saluto dei Vigili del Fuoco su X.

Redazione