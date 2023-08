CORSO BUENOS AIRES, ARRESTATI DUE UOMINI, AVEVANO RUBATO UN CELLULARE

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 12 agosto 2023 – Nei giorni scorsi il Nucleo reati predatori della Polizia locale ha arrestato due cittadini extracomunitari in corso Buenos Aires per il furto di un telefono cellulare ai danni di una donna.

I tre agenti erano di pattuglia lungo l’arteria commerciale e si sono accorti che era in corso il furto. Mentre il primo agente avvisava la donna che non si era resa conto di nulla, chiedendole di controllare se le mancava un telefono, gli altri due hanno seguito e fermato i malviventi, ritrovando nello zaino di uno di essi la refurtiva che è stata immediatamente restituita alla vittima.

Il furto è avvenuto secondo una dinamica consolidata per questo tipo di reati: mentre un primo soggetto, uomo o donna che sia, distoglie l’attenzione della futura vittima, un secondo, a volte simulando un lieve scontro fisico come può avvenire tra persone che camminano normalmente, con destrezza e in pochi secondi sottrae il telefono o il portafogli al legittimo proprietario.

