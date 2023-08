Incidenti e malori in montagna, giornata intensa per il Soccorso Alpino in Lombardia

(mi-lorenteggio.com) CARONA (BG), 12 agosto 2023 – Stava scendendo lungo la strada che dal rifugio Calvi porta all’abitato di Carona ma ha avuto un malore; allora ha chiamato il 112. Soccorso nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 12 agosto 2023, un escursionista di 28 anni. La centrale ha attivato la VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino e la Croce Rossa. Le squadre territoriali della Val Brembana sono salite con dieci tecnici, insieme con il personale della Croce Rossa. Il ragazzo è stato raggiunto e dopo la valutazione sanitaria, è stato trasportato con un mezzo fuoristrada fino all’ambulanza. L’intervento è cominciato intorno alle 17:00 ed è finito alle 19:30.

VEZZA D’OGLIO (BS) – Intervento nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 12 agosto 2023, per il Soccorso alpino, Stazione di Temù della V Delegazione Bresciana. un escursionista si è infortunata mentre si trovava nei pressi del lago Aviolo. Ha riportato la presunta frattura di un polso. La centrale ha attivato il Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza. La donna è stata raggiunta dai soccorritori, che hanno effettuato una prima valutazione sanitaria; poi è stata evacuata con l’elicottero e portata in ospedale. L’intervento è cominciato alle 17:00 ed è finito intorno alle 20:00.

LECCO – Intervento oggi pomeriggio sul Monte Due Mani, in prossimità del bivacco Manuela. Un uomo di 61 anni stava scendendo lungo il sentiero 34b ma è scivolato per alcuni metri ed è finito sul greto di un corso d’acqua. Ha chiamato il 112; la centrale ha attivato l’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza e la Stazione di Lecco, XIX Delegazione Lariana; pronti a partire per l’eventuale imbarco in elicottero anche i tecnici del centro del Bione. L’uomo è stato localizzato nei pressi di Baita Bongio. Aveva riportato diversi traumi. È stato valutato dall’équipe sanitaria, imbarellato e portato in ospedale. Le operazioni sono state complesse perché i tecnici delle squadre territoriali hanno dovuto sistemare e mettere in sicurezza l’area per consentire il recupero con l’utilizzo del verricello.

BARNI (CO) – Un’escursionista di 35 anni è stata soccorsa oggi pomeriggio, sabato 12 agosto 2023, nel territorio del comune di Barni. Era scivolata per una trentina di metri in località Castel di Leves, mentre stava cercando di ritrovare il sentiero. Ha riportato diverse contusioni e allora ha chiesto aiuto. La centrale ha attivato l’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza e la Stazione del Triangolo Lariano del Soccorso alpino. L’équipe sanitaria ha valutato le condizioni di salute della donna e l’ha stabilizzata. Le squadre territoriali e il tecnico di elisoccorso del Cnsas hanno organizzato la parte tecnica per lo spostamento dell’infortunata, disponendo l’area da cui poteva essere recuperata in sicurezza con il verricello e infine trasportata in ospedale. L’intervento si è concluso intorno alle 17:00, con il rientro delle squadre.

COSIO VALTELLINO (SO) – Un uomo del 1938 è stato ritrovato senza vita in una zona molto impervia. I familiari si erano preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatto con lui e allora hanno chiesto aiuto. È partita la ricerca, intorno alle 13:00 di oggi, sabato 12 agosto 2023. Impegnati una quindicina di tecnici della Stazione di Morbegno del Soccorso alpino, insieme con il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e i Vigili del fuoco. L’auto dell’uomo è stata ritrovata parcheggiata nei pressi della frazione di Sacco. Il dispositivo IMSI Catcher, a bordo dell’elicottero della Guardia di finanza, ha rilevato il segnale del telefonino. Una ricerca approfondita ha permesso di localizzare l’uomo, scivolato per una settantina di metri nel bosco. Per la constatazione del decesso da parte del medico e il recupero dell’uomo è intervenuto l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. L’intervento è terminato nel tardo pomeriggio, con il rientro delle squadre.

MADESIMO (SO) Attivazione oggi intorno alle ore 12:30 da parte della centrale di Soreu delle Alpi per la Stazione di Madesimo del Soccorso alpino. Un escursionista ha avuto un problema a una gamba e allora ha chiesto aiuto. Si trovava con un amico nel territorio del comune di Madesimo, tra il Lago Nero dello Spadolazzo e il passo omonimo. Le squadre territoriali del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico (sette i tecnici impegnati) e i militari del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza lo hanno raggiunto e accompagnato a valle, fino a Montespluga. L’intervento è finito intorno alle 15:00.

SALTRIO (VA) – Una donna di circa 70 anni si è infortunata nel primo pomeriggio di oggi, sabato 12 agosto 2023, nella zona della panchina gigante di Saltrio. Ha riportato un trauma a una caviglia, non riusciva a proseguire e quindi ha chiesto aiuto. La centrale ha attivato i tecnici della XIX Delegazione Lariana, Stazione di Varese del Soccorso alpino, con la Croce Rossa e i Vigili del fuoco. I soccorritori – era presente anche un infermiere del Cnsas – hanno raggiunto la donna, hanno effettuato una prima valutazione sanitaria, poi hanno messo in sicurezza la signora e l’hanno trasportata fino all’ambulanza. L’intervento è cominciato intorno a mezzogiorno ed è finito alle 14:30.

V. A.