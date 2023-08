Tutto pronto a Monza per gli Europei femminili

(Mi-lorenteggio.com) Monza, 12 agosto 2023 – È tutto pronto a Monza per la fase a gironi dei Campionati Europei di pallavolo femminile 2023: da mercoledì 16 a sabato 19 agosto l’Arena di viale Stucchi ospiterà – dopo la scenografica inaugurazione tra Italia e Romania all’Arena di Verona, il 15 agosto – le prime partite della Pool B della rassegna continentale che quest’anno vede le azzurre difendere il titolo conquistato nel 2021.



Le altre quattro nazionali partecipanti (Bulgaria, Svizzera, Croazia e Bosnia Erzegovina) sono attese a Monza per lunedì 14 agosto; martedì 15 alle 11.30 è previsto un media meeting con capitani e allenatori delle 4 formazioni al Cosmo Hotel Torri di Vimercate, una delle due strutture che ospiteranno le squadre insieme all’Euro Hotel Residence di Concorezzo. Mercoledì 16 anche Italia e Romania raggiungeranno la città. Gli allenamenti delle squadre, oltre che all’Arena, si svolgeranno anche al Palazzetto dello Sport di Concorezzo.Sempre mercoledì 16 agosto prenderanno il via le gare, due per giornata, alle 18 e alle 21. La nazionale di Davide Mazzanti sarà di scena venerdì 18 contro la Svizzera e sabato 19 contro la Bulgaria, sempre con inizio alle 21. Sono ancora disponibili sul sito di Ticketone sia gli abbonamenti per le 4 giornate di gara – al prezzo di 120 euro per la categoria 1 e 60 euro per la categoria 2 – sia i biglietti per le singole giornate, a 35 euro per la categoria 1 e 20 euro per la categoria 2. Le biglietterie dell’Arena saranno aperte nei giorni di gara a partire dalle 16.30.La fase iniziale dei Campionati Europei è articolata in quattro Pool da 6 squadre ciascuna: il girone italiano, dopo Verona e Monza, proseguirà dal 21 agosto a Torino, mentre le altre tre Pool si svolgeranno in Belgio, Germania ed Estonia. Le prime quattro classificate di ogni Pool si qualificano agli ottavi di finale in programma in Belgio e Italia (a Firenze), così come i quarti. La fase finale, infine, si svolgerà interamente a Bruxelles dal 1° al 3 settembre. LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI

Pool A (Belgio): Serbia, Polonia, Belgio, Ucraina, Slovenia, Ungheria.

Pool B (Italia): Italia, Bulgaria, Svizzera, Romania, Croazia, Bosnia Erzegovina.

Pool C (Germania): Turchia, Germania, Rep.Ceca, Svezia, Grecia, Azerbaijan.

Pool D (Estonia): Olanda, Finlandia, Francia, Spagna, Slovacchia, Estonia.



IL PROGRAMMA DI MONZA

Mercoledì 16 agosto: ore 18 Svizzera-Bosnia Erzegovina, ore 21 Bulgaria-Croazia.

Giovedì 17 agosto: ore 18 Bosnia Erzegovina-Bulgaria, ore 21 Romania-Croazia.

Venerdì 18 agosto: ore 18 Bosnia Erzegovina-Croazia, ore 21 Italia-Svizzera.

Sabato 19 agosto: ore 18 Romania-Svizzera, ore 21 Bulgaria-Italia.La tappa di Monza dei Campionati Europei di Pallavolo femminile è organizzata da CEV e Federazione Italiana Pallavolo, con la collaborazione del Comitato Regionale della Lombardia e del Comitato Territoriale Milano Monza Lecco della Fipav, con il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Monza.