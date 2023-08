CESANO BOSCONE RICORDA LUIGI STOLFA

(Mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 14 agosto 2023 – È stato il primo presidente del Consiglio comunale dal 1995 al 1999, con la sindaca Bruna Brembilla.

Il primo cittadino di Cesano Boscone, Salvatore Gattuso lo ricorda: “Esprimo a nome mio, dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità cesanese un sentimento di grande dolore per la scomparsa di Luigi Stolfa. Era una persona pacata, ma determinata nelle sue convinzioni. Sempre pronto ad ascoltare e aiutare chi avesse bisogno. Anche come promotore della difesa dei consumatori. Ha svolto ruoli di responsabilità istituzionale e nella storica cooperativa di via Roma. Era un piacere conversare con lui, perché era un osservatore attento del contesto locale e nazionale”.

Avvocato cassazionista, Luigi Stolfa aveva lo studio legale a Cesano Boscone. In seguito alla prima elezione diretta della sindaca Bruna Brembilla, era stato nominato presidente del Consiglio comunale per la sua capacità di mediazione in un periodo particolarmente difficile per la politica, che aveva subito gli scossoni di Tangentopoli. Con nuovi partiti che si erano affacciati al panorama politico e altri, storici, completamente disgregati.

Ha poi presieduto la Cooperativa di via Roma ed era presidente provinciale della Confconsumatori Milano, promuovendo un servizio che ancora oggi viene garantito alla cittadinanza in via Turati.

“Un forte abbraccio commosso – conclude Salvatore Gattuso – alla sua famiglia”.

