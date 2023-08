Incidente in montagna a Carona (Bg): 26enne precipita e muore nella zona dei Laghi Gemelli

(mi-lorenteggio.com) CARONA (BG), 14 agosto 2023 – Un ragazzo di 26 anni ha perso la vita oggi pomeriggio, dopo essere precipitato per un’ottantina di metri. Era in escursione con un’altra persona, nella zona dei Laghi Gemelli. Intendevano fare il giro ad anello verso il rifugio Calvi, per poi tornare a Carona ma hanno sbagliato il sentiero e sono andati a nord, rispetto al percorso normale. In un punto molto impervio, a 1850 metri di quota, il ragazzo è precipitato; l’altra persona ha chiesto subito aiuto. La centrale ha mandato l’elisoccorso di Milano di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, che dopo la constatazione da parte del medico e le autorizzazioni necessarie ha recuperato il corpo del giovane, sbarcato nella piazzola a Carona e portato in camera mortuaria.

V. A.