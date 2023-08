Incidente nella notte lungo la Tangenziale Ovest tra Settimo e Cusago, elisoccorso in azione: due feriti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 agosto 2023 – Ieri sera, intorno alle ore 22.50, lungo la Tangenziale Ovest, in direzione sud, tra gli svincoli di Settimo Milanese e Cusago, è avvenuto un grave incidente. Sul posto sono giunte due ambulanza, un’automedica e da Como è atterrato l’elisoccorso. Due i feriti, un uomo di 39 anni e una donna di 51 anni, che sono stati trasportati in codice rosso, uno in elicottero e uno in ambulanza, all’ospedale San Carlo di Milano. Per permettere le operazioni di soccorso il traffico è stato temporaneamente bloccato.

V. A.