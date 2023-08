Milano. E’ morto il Prof. Francesco Alberoni, aveva 93 anni – video intervista in archivio: l’analisi del processo amoroso

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 agosto 2023 – Si è spento oggi, all’ospedale Policlinico di Milano, all’età di 93 anni, il sociologo, giornalista e scrittore, Francesco Alberoni. Era ricoverato da alcuni giorni per una complicazione sopraggiunta durante una terapia alla quale era sottoposto per problemi renali.

Tra le sue opere più celebri, “Movimento e istituzione”; “L’élite senza potere: ricerca sociologica sul divismo: L’Italia in trasformazione; ma anche “Innamoramento e amore; L’erotismo”; “L’arte del comando”; “Sesso e amore”; “Leader e masse”; “Lezioni d’amore”; “L’arte di amare. Il grande amore erotico che dura”.

Membro del consiglio di amministrazione e consigliere anziano facente veci di presidente della Rai nel 2005, Alberoni è stato anche editorialista del “Corriere della Sera”, che dal 1982 al 2011, ogni lunedì, ha ospitato in prima pagina una sua rubrica intitolata “Pubblico e privato”. Nel 2015 è stato pubblicato il volume antologico “Il tradimento. Come l’America ha tradito l’Europa e altri saggi”, mentre è del 2016 il saggio “L’arte di avere coraggio”. Alberoni è stato anche rettore dell’Università di Trento dal 1968 al 1970 e della IULM dal 1997 al 2001.

NEL VIDEO L’ANALISI DEL PROCESSO AMOROSO DI FRANCESCO ALBERONI

Il segreto, secondo l’autore, è di lasciare fuori dall’amore la quotidianità, essere in grado di costruire intorno alla coppia una “bolla”, la nuvoletta in cui i due innamorati si ritrovano intimamente uniti nella passione erotica, divertimento e complicità . “E’ la bolla, la sfera incantata della loro intimità, della loro unicità, il luogo della loro verità e della loro purificazione è in questo tipo di amore che i due amanti sono così esclusivi l’uno per l’altro da costituire, in certi periodi, un loro mondo separato in cui nessuno riesce a penetrare”. In questo ultimo lavoro, Francesco Alberoni scopre, finalmente, il meccanismo che trasforma in passione ardente una convivenza noiosa da cui bisogna avere la capacità di fuggire dicendosi sempre la verità. Non mentire, non recitare mai, nè con se stessi, né con la persona che si ama, rispettando la libertà e unendo, ognuno, le proprie diversità.

Vittorio Aggio