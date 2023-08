Mancato rientro: escursionista ritrovato senza vita in Valsorda, un altro colpito da un fulmine (val di Fiemme)

(mi-lorenteggio.com) Trento, 15 agosto 2023 – Si è concluso intorno a mezzanotte un intervento di ricerca di un escursionista della provincia di Modena del 1956 il cui mancato rientro da un’escursione era stato denunciato dalla moglie al Numero Unico per le Emergenze 112 intorno alle 20.30. Purtroppo è stato ritrovato senza vita in Valsorda, nella zona tra malga Valsorda e il bivacco Sieff, a valle del sentiero. Da una prima ricostruzione, l’uomo potrebbe essere scivolato lungo un pendio ripido e con salti di rocce. L’ultimo contatto con la moglie era avvenuto poco dopo le 17, quando l’uomo le aveva comunicato di aver sbagliato sentiero di rientro verso Moena e che stava percorrendo un altro sentiero lungo la Valsorda. Non vedendolo rientrare la moglie ha chiesto aiuto al 112.

La Centrale operativa di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino Settentrionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l’intervento delle Stazioni di Moena e della val di Fiemme, insieme alle unità cinofile. I soccorritori hanno perlustrato le zone intorno al paese ed hanno percorso i sentieri che da Forno salgono verso la Valsorda. Intorno alle 22.30 il ritrovamento del corpo senza vita dell’uomo. Dopo il nullaosta delle autorità, la salma è stata recuperata dall’elicottero e trasferita alla camera mortuaria di Predazzo. Hanno partecipato alle operazioni di ricerca anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Intervento per un escursionista colpito da un fulmine nei pressi di malga Bocche sull’Alpe Lusia (Moena, val di Fiemme)

Un escursionista è stato elitrasportato all’ospedale di Cavalese per accertamenti, dopo che la scarica di un fulmine si è abbattuta a poca distanza da lui. L’uomo si trovava sul sentiero 623 nei pressi di malga Bocche sull’Alpe Lusia (Moena, Val di Fiemme), quando è sopraggiunto un forte temporale. Dopo aver trovato riparo sotto una pianta insieme ai familiari che erano con lui, un fulmine si è abbattuto a poca distanza da loro e l’uomo è rimasto lievemente folgorato. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 13.30.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero mentre sul posto si portavano due operatori della Stazione di Moena del Soccorso Alpino e Speleologico. L’elicottero, decollato da Cavalese, è atterrato a poca distanza dall’infortunato, trovato in stato cosciente e collaborativo. Dopo essere stato visitato dall’equipe sanitaria, l’uomo è stato trasferito all’ospedale di Cavalese per accertamenti. I suoi familiari, invece, sono stati accompagnati a valle dagli operatori della Stazione di Moena.

In montagna le condizioni meteorologiche possono cambiare rapidamente e, in estate, il rischio di essere sorpresi da un temporale aumenta, soprattutto nel pomeriggio. Qualora si venisse sorpresi da un temporale con fulmini, il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino raccomanda di evitare alcune zone come le vette, le creste e i crinali, i grandi massi e gli alberi isolati. E’ importante abbandonare le zone esposte dove è facile cadere o scivolare ed allontanare tutto il materiale alpinistico metallico. In caso ci sia la necessità di sedersi è fondamentale usare un’isolante come potrebbe essere lo zaino.