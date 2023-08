Usmate Velate. Ultima luna d’estate: disponibili i voucher a tariffa ridotta per i residenti

Lo spettacolo si terrà martedì 29 agosto presso il Parco di Villa Borgia

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 16 agosto 2023. Nell’ambito dell’edizione 2023 della rassegna “L’ultima luna d’estate”, martedì 29 agosto alle ore 21.00, presso il Parco di Villa Borgia (via Vittorio Emanuele II, 28, a Usmate Velate) si terrà, lo spettacolo teatrale: “IO, VINCENT VAN GOGH” con Corrado d’Elia, progetto e regia Corrado d’Elia, scene e grafica Chiara Salvucci.

L’evento si inserisce nel format L’ultima luna d’estate, il Festival teatrale ospitato nei parchi e nelle ville più belle della Brianza: come accade ormai da anni, una tappa sarà proprio a Usmate Velate con una agevolazione speciale per i residenti.

Sono disponibili in Biblioteca Civica i voucher per i residenti a tariffa ridotta: per informazioni è possibile contattare il numero 039 6829789 a partire da martedì 22 agosto o consultare il sito www.teatroinvito.it dove sono presenti tutti i dettagli sulla rassegna, sul programma e sulle modalità di prenotazione

L’evento in programma a Usmate Velate si concentra sulla figura di Van Gogh, l’artista più amato e più incompreso di sempre. L’artista puro, il genio, quello che più di altri ha fatto della pittura una necessità. Quello che gronda anima ed emozione oltre che colore, lui non descrive: interpreta, ricercando la sua verità.

C’è qualcosa in lui che tocca una corda universale, che coinvolge tutti. I suoi quadri sono dentro di noi, li conosciamo perfettamente. Un artista che per la sua genialità ci ha insegnato a guardare la realtà in modo diverso.

A partire da queste suggestioni nasce un racconto che è un autentico flusso emotivo in soggettiva, che pare comporsi via via, piano piano, davanti a noi, proprio come fosse un quadro, a grandi pennellate. Ecco dunque l’artista e la sua vita, le sue riflessioni, gli anni a Parigi, il rapporto epistolare con il fratello Theo, la vita ad Arles, l’amicizia travagliata con l’artista Gauguin, il manicomio e in ultimo il grande mistero che ancora avvolge la sua morte.

Non importa sapere se davvero Van Gogh fosse pazzo. I suoi quadri, i suoi disegni e soprattutto i suoi colori ancora oggi continuano a emozionarci e a raccontarci la sua grande, incompresa umanità. È sempre il cuore quello che ci colpisce.

Solo in caso di maltempo, lo spettacolo si terrà nell’auditorium delle Scuole Luini.

V.A.