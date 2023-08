BRENO (BS). INAUGURATA DA ASSESSORE MAZZALI ‘CAMUNERIE – IL CASTELLO CHE RIVIVE’, RIEVOCAZIONE STORICA MEDIOEVALE

(mi-lorenteggio.com) Breno/BS, 17 agosto 2023 – Inaugurata dall’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali, l’edizione 2023 di ‘Camunerie – Il Castello che rivive’, la tradizionale rievocazione storica che permette di immergersi in epoca medioevale, grazie all’ambientazione unica del Castello di Breno e agli spettacoli di artisti, armigeri, arcieri e falconieri.

Dopo la cerimonia inaugurale la manifestazione è stata ufficialmente aperta dalla sfilata per le vie del paese e vede accogliere al suo interno anche il ‘Palio delle 8 Casate’ in cui la popolazione di Breno, suddivisa in nobili famiglie, gareggia in sfide e giochi al fine di portare a casa la vittoria e, di conseguenza, il Palio.

“Eventi come questo – commenta l’assessore Mazzali – da un lato consolidano e fortificano la passione per le tradizioni e le culture dei luoghi in cui si svolgono e, dall’altro, permettono a un numero sempre più consistente di turisti, anche di prossimità, di conoscere e apprezzare i territori, la loro storia e le culture che sono arrivate fino a noi”.

“Anche in estate – prosegue – la Lombardia si conferma come un territorio ricco di luoghi, paesaggi, eventi in grado di catturare l’attenzione dei turisti che amano scoprire località poco distanti dalle tradizionali città d’arte ma non per questo meno interessanti e ricche di fascino”.

“Ecco perché – conclude – vale la pena di discostarsi dai percorsi tradizionali e, anche grazie alla consultazione del portale in-Lombardia.it tenersi aggiornati su eventi spettacolari con l’opportunità di sapere quando, dove e come si svolgono. Anche questo contribuisce a definire quello che io chiamo lo ‘stile lombardo’ del turismo”.