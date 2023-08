Dopo la separazione si appropria dell’auto dell’ex moglie, la Polizia locale di Buccinasco lo rintraccia e restituisce il veicolo

In seguito alla denuncia presentata dalla proprietaria dell’auto, gli agenti hanno condotto una breve indagine e hanno individuato l’ex marito a bordo del veicolo (con cui più volte aveva anche violato il codice della strada, accumulando sanzioni)

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 17 agosto 2023 – Dovrà rispondere del reato di appropriazione indebita un quarantaseienne di origini peruviane che, dopo la separazione, si era impossessato dell’auto della moglie rifiutandosi di restituirla. Grazie a una breve indagine della Polizia locale di Buccinasco sulle abitudini dell’uomo, l’auto è stata rintracciata e già restituita alla legittima proprietaria. La signora nei mesi scorsi aveva avvisato l’ex marito che avrebbe presentato una denuncia e così ha fatto dopo aver ricevuto numerosi verbali per violazioni del codice della strada, generando un debito di migliaia di euro: la donna si è rivolta al Comando di Polizia locale di Buccinasco e ha sporto querela nei confronti del coniuge, per tutelarsi e per tornare in possesso della sua macchina. L’uomo intanto continuava a circolare tranquillamente: trasferitosi a Milano, senza rivelare il suo indirizzo e senza cambiare la residenza anagrafica, durante i controlli riferiva alle forze di polizia che l’auto era intestata alla moglie convivente, sottraendosi così alle sue responsabilità. La Polizia locale di Buccinasco ha però approfondito la questione ed è riuscita a rintracciarlo a bordo dell’autovettura. “Rivolgersi alla Polizia locale e in generale alle forze dell’ordine – commenta il sindaco Rino Pruiti – è importante per tutelare i propri diritti. Gli operatori della Polizia locale di Buccinasco, compiendo il loro dovere con la consueta professionalità, hanno consentito alla nostra concittadina di tornare in possesso della propria auto e non continuare a subire un sopruso da parte del suo ex”.

