QUATTRO RAGAZZI DI MILANO IN CORSA PER IL TITOLO DI “MISTER ITALIA 2023”

Quattro milanesi in Abruzzo per le fasi finali del concorso di bellezza

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 agosto 2023 – Ci sono anche quattro ragazzi di Milano tra i pretendenti allo scettro di “Mister Italia 2023”.

Si tratta di Luciano Albanese, 29 anni libero professionista, di Pierluigi Mastropasqua, 20 anni studente universitario, di Massimo Rocco Perelli, 34 anni tecnico cinematografico e di Lukas Struppe, 24 anni modello.

I quattro esponenti della bellezza milanese saranno tra i 95 prefinalisti provenienti da tutta Italia che giovedì 24 agosto a Giulianova (TE) si contenderanno i 40 pass per la finalissima condotta da Jo Squillo in programma due sere dopo allo Stadio del Mare di Pescara.

Luciano, Pierluigi, Massimo e Lukas in Abruzzo potranno quindi andare a caccia del titolo più ambito in un concorso che nel corso degli anni ha lanciato, tra gli altri, alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo e della tv come Luca Onestini, Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e Luca Vetrone.

Insieme ai 40 bellissimi finalisti sul palco di Pescara sabato 26 agosto ci saranno anche le 25 ragazze finaliste del concorso di “Miss Grand Prix”.

Entrambi i concorsi, organizzati da patron Claudio Marastoni, hanno il sostegno e la partnership di Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy, e il patrocino del Comune di Pescara e del Comune di Giulianova.

