Al centro commerciale “Meridiana” inaugurato il negozio Bruno Euronics di Lecco

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 18 agosto 2023 – Bruno Euronics ha inaugurato oggi a Lecco il suo 36esimo negozio, il secondo in Lombardia, confermando la solidità di questa realtà imprenditoriale italiana d’eccellenza, storico punto di riferimento nel mondo consumer electronics. L’importante apertura segna l’arrivo in città di Euronics – il gruppo italiano leader nella distribuzione di elettrodomestici ed elettronica – che prosegue così nel piano di ampliamento della rete vendita nazionale. Lo store arricchisce il centro commerciale “Meridiana”, l’edificio disegnato da Renzo Piano ubicato nel cuore della città lombarda, con un’ampia offerta specializzata di elettrodomestici e di prodotti tech.

Notevoli i benefici in ambito occupazionale: saranno circa 30 gli addetti, tra personale dell’indotto e nuovi assunti del punto vendita. Questi ultimi, prevalentemente under 30, sono già stati coinvolti da Bruno Euronics nei mesi scorsi in un articolato percorso formativo grazie a un investimento che conferma l’attenzione della società per lo sviluppo del territorio.

Bruno Euronics ha sempre dimostrato concretamente il sostegno alle comunità in cui opera, che si traduce anche nell’attenzione rivolta ai collaboratori. “Le risorse umane sono da sempre un vero e proprio asset strategico per la nostra società e consideriamo la creazione di nuovi posti di lavoro e la crescita professionale di chi lavora con noi due obiettivi imprescindibili” ha commentato Claudia Andronico, Co-Amministratore Delegato della società e Vice-Presidente di Euronics Italia. “Perché sono le nostre persone che hanno creato quella relazione di stima e di fiducia che ci fa scegliere con grande fedeltà ogni anno da decine di migliaia di clienti”.

Il layout dello store – che si estende su una superficie di 1.700 mq – garantisce una experience coinvolgente con soluzioni che valorizzano le tante novità tecnologiche in esposizione, molte in modalità touch. Un punto vendita dal concept contemporaneo dedicato a tutti gli appassionati di tecnologia grazie all’ampia proposta dei prodotti più innovativi e ad aree esperienziali di forte impatto dedicate alla casa, al grande elettrodomestico e al gaming per i più giovani. Un’“Area Servizi” è a disposizione per riparazioni e interventi veloci e per l’impostazione e il set up di prodotto, oltre che per consigli e indicazioni post-vendita. Grande evidenza ai prodotti ad alta efficienza, selezionati da Bruno Euronics per rispondere alla crescente esigenza dei consumatori di ridurre il consumo energetico: in questa direzione di inserisce anche uno spazio dedicato ai pannelli fotovoltaici plug&play pronti all’uso.

A beneficio dell’ambiente, Bruno Euronics ha previsto anche l’istallazione di un sistema d’illuminazione a ltamente innovativo che adatta la luminosità alle fasce orarie sfruttando la luce esterna per contenere i consumi. Una sensibilità green che prevede anche l’utilizzo di etichette digitali, per fornire alla clientela informazioni dettagliate e sempre aggiornate riducendo allo stesso tempo l’utilizzo della carta e quindi l’impatto ambientale.

A strumenti digitali come sito e App, in ottica omnicanale si aggiungono servizi quali il “pick and pay” per l’acquisto online e il ritiro nel punto vendita e la presenza in negozio di un “Digital Store”, a cui i clienti possono accedere con il supporto del personale per consultare e scegliere modelli e brand da un vasto catalogo online. Inoltre, il retailer offre ai lecchesi la possibilità di finalizzare gli ordini e di ricevere assistenza per gli acquisti con un sistema di instant message via WhatsApp e telefonico.

“Abbiamo scelto Lecco come nuova tappa del nostro piano di sviluppo e di sostegno alla presenza dell’insegna Euronics a livello nazionale, perché è una città dalle forti radici storiche e culturali e dalla spiccata vocazione industriale, oltre che crocevia strategico verso la Valtellina e l’alta Brianza. Siamo quindi particolarmente orgogliosi di questa apertura” ha dichiarato il Co-Amministratore Delegato di Bruno Spa, Diego Crisafulli. “Ci sentiamo inoltre affini a questo territorio perché i valori di vicinanza, empatia e servizio che caratterizzano questa comunità sono da sempre nel DNA della nostra società e dell’intero Gruppo Euronics”.

L’inaugurazione del nuovo store è inoltre supportata da una campagna promozionale sottocosto su tutte le principali categorie merceologiche.

Informazioni su Bruno Spa

Bruno Spa, socio del Gruppo Euronics, conta in totale 36 punti vendita diretti, di cui 24 in Sicilia e 12 al di fuori dell’Isola con location in Calabria, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia e Lombardia e 22 punti vendita affiliati. Nel 2023 è prevista una nuova apertura in Lombardia a Milano. L’azienda Bruno, fondata nel 1936, nel 2022 ha espresso un fatturato di quasi 400 milioni di euro (Iva esclusa), giro d’affari che la pone al vertice tra le realtà imprenditoriali di elettronica di consumo a proprietà totalmente italiana, oltre che tra i principali player del canale dell’elettronica di consumo.

Informazioni su Euronics

Euronics è il gruppo italiano leader nella distribuzione di elettrodomestici ed elettronica con un fatturato nel 2022 di 2,26 miliardi di euro (Iva esclusa). Il Gruppo è costituito da 10 imprenditori italiani presenti con oltre 450 punti vendita su tutto il territorio nazionale – a insegna Euronics, Comet e Sme. Una presenza capillare che ha consentito il raggiungimento di una market share di assoluto rilievo grazie alla capacità di ascoltare le persone, avere un dialogo diretto con i clienti e promuovere la loro identità locale. ​Euronics Italia nasce nel 2001 dall’evoluzione di GET – il consorzio nato dall’unione di importanti rivenditori italiani del settore – e ha attivamente contribuito alla nascita di Euronics International.