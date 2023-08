BCM23 | PAROLE IN GIARDINO – Quinto appuntamento giovedì 21 settembre alle 16.30 a San Vittore

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 22 agosto 2023. Giovedì 21 settembre alle 16.30 nel giardino del carcere di San Vittore, in Piazza Gaetano Filangieri 2, si terrà il quinto incontro del ciclo Parole in giardino, un’iniziativa di BookCity Milano in collaborazione con il magazine Gardenia, ideata per portare libri e letture ad alta voce in alcuni dei giardini e dei parchi più belli di Milano.

All’interno del giardino del carcere di San Vittore, l’incontro prevede un dialogo tra la direttrice di Gardenia Emanuela Rosa-Clot e la scrittrice Vivian Lamarque, a partire dall’ultimo libro dell’autrice, L’amore da vecchia (Mondadori); dopo la conversazione sono previste alcune letture ad alta voce di brani scelti tratti dal libro, a cura dei lettori volontari del Patto di Milano per la lettura – Area Biblioteche del Comune di Milano.

L’iniziativa si svolge nell’ambito di BookCity durante l’anno, la serie di incontri e presentazioni che non si limitano ai giorni della manifestazione novembrina, ma proseguono nel corso dell’anno per diffondere il libro e la lettura, anche all’aria aperta; gli incontri di BookCity durante l’anno mirano soprattutto a stimolare l’incontro, lo scambio e la collaborazione delle istituzioni culturali della città, innescando un meccanismo di connessioni e suggestioni reciproche che permettono alla manifestazione di crescere e alla sua città di partecipare, insieme ai lettori, a questo processo.

L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria entro il 5 settembre su bookcitymilano.it. Sarà necessario allegare alla prenotazione una scansione del documento d’identità e presentarsi all’ingresso entro le 16.00, con lo stesso documento di identità utilizzato per la registrazione.