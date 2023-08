Hines porta Torre Velasca al Rimini Meeting 2023

Per il terzo anno consecutivo, Hines è al fianco del Meeting in qualità di official partner e

illustra le linee guida per progetti di rigenerazione urbana attraverso l’iconica Torre Velasca

Il progetto è esposto alla mostra “Resurgence. Vivere e ripensare la città”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 agosto 2023. Hines, società globale di investimento, sviluppo e gestione immobiliare, è presente al Rimini Meeting 2023, edizione che approfondisce il tema “L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile” e si svolge dal 20 al 25 agosto.

La città intesa come luogo di incontro, relazione e crescita è sempre stata al centro del programma del Meeting, che ogni anno si propone di indagare nuovi aspetti della quotidianità con uno sguardo rivolto al futuro. Quest’anno lo fa anche attraverso la mostra dal titolo “Resurgence. Vivere e ripensare la città”. Torre Velasca, monumento simbolo della città di Milano e dal 2020 oggetto di un importante intervento di restauro a cura di Hines e dello studio Asti Architetti in sinergia con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Milano, è uno dei progetti protagonisti di quest’esposizione, con l’obiettivo di ispirare visitatori, comunità e altre realtà urbane e condividere un modello di rigenerazione urbana sostenibile e consapevole, incentrato su una architettura che pensa alla città e alle esigenze di chi la abita.

All’interno del vasto panel di appuntamenti, inoltre, mercoledì 23 agosto alle ore 17.00 Mario

Abbadessa, senior managing director & country head di Hines in Italia, parteciperà alla tavola rotonda dal titolo “Leadership, competitività e bene comune”, in cui verrà approfondito il dialogo sinergico tra aziende pubbliche e private alla ricerca di nuove collaborazioni e stimoli che possano guidare lo sviluppo delle città e non solo.

“Il rapporto pubblico-privato è un tema prioritario per Hines. L’evoluzione dei modelli e dei

processi di urbanizzazione rende sempre più evidente la necessità di creare sinergie in ottica

sistemica con le istituzioni pubbliche, come unica soluzione per garantire lo sviluppo di una cittàsostenibile, cioè in grado di ascoltare le esigenze dei suoi cittadini e investire per soddisfarle – ha commentato Mario Abbadessa. “Il progetto di Torre Velasca è sicuramente un importante esempio di cooperazione, dove diverse realtà lavorano fianco a fianco con l’obiettivo di restituire alla città un monumento storico rinnovato, sostenibile e riconnesso al tessuto urbano a cui appartiene, favorendo l’apertura alla cittadinanza e la contaminazione di esperienze”.

Grazie all’esposizione allestita nel padiglione A5 della Fiera di Rimini, i visitatori potranno

scoprire il progetto e i dettagli del lavoro di restauro della Torre Velasca attraverso un percorso esperienziale che mostra quanto la rigenerazione urbana abbia un impatto non solo architettonico sulla città, ma anche sulla comunità e soprattutto sulle persone che la vivono. Quello della Torre Velasca è un vero e proprio intervento di riqualificazione, che sintetizza il modello Hines di rigenerazione sostenibile e valorizzazione di un landmark iconico, tornando a dialogare con la città riappropriandosi della sua identità come luogo da visitare, posto dove stare, angolo in cu incontrarsi e favorire lo scambio.

Hines

Hines è una società globale di investimento, sviluppo e gestione immobiliare. Fondata da Gerald D. Hines nel 1957, opera ora in 30 paesi. Gestiamo un portafoglio di $93.9 miliardi di asset1 ad alte prestazioni in ambito residenziale, logistico, retail, uffici e mixed-use. I nostri team locali forniscono servizi a 685 proprietà per un totale di circa 20,1 milioni di metri quadrati a livello globale. Ci impegniamo a raggiungere un obiettivo di zero emissioni di carbonio entro il 2040 senza acquistare compensazioni.

Per saperne di più, visita www.hines.com

¹AUM include sia AUM dell’organizzazione globale Hines che AUM RIA al 31 dicembre 2022.

Torre Velasca

Costruita tra il 1956 e il 1958, su progetto dello Studio BBPR (Banfi, Belgioioso, Peressutti e

Rogers), Torre Velasca rappresenta un patrimonio unico nel panorama culturale e urbanistico

internazionale, vincolata come monumento dalla Soprintendenza alle Belle Arti nel 2011.

L’edificio si sviluppa su una superficie di 34.000 metri quadrati su 29 piani, di cui due interrati,

con destinazioni d’uso misto, tra retail, uffici e appartamenti. L’intervento di riqualificazione, la

cui conclusione è prevista per l’inizio 2024, abbraccia prioritariamente anche il contesto urbano circostante attraverso una nuova identità per l’omonima antistante piazza, che sarà caratterizzata da aree verdi e per la socialità al fine di restituire a Milano uno spazio pubblico che rappresenti una nuova destinazione per i suoi cittadini. L’intero progetto è stato concepito e sviluppato in linea con i più elevati standard di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, con l’obiettivo di ottenere la certificazione internazionale LEED Gold.

Ad oggi gli spazi retail sono in parte locati a Sunset Hospitality che aprirà due ristoranti al primo e al 18esimo piano, tra cui SUSHISAMBA. I 72 serviced-apartment, tra il 19esimo e il 27esimo, saranno gestiti da Sircle Collection, un gruppo internazionale leader nel settore dell’hôtellerie, che andrà a sviluppare al 17esimo piano il proprio members club “The Cover”, concepito come uno spazio panoramico e multifunzionale per occasioni di business, relax e networking, oltre ai servizi dedicati al benessere della spa al piano interrato e un coffee-bar aperto al pubblico al piano terra. Il secondo piano sarà occupato dagli uffici della MarTech company Jakala. Hines European Value Fund (HEVF) è investitore del fondo HEVF Milan 1 attualmente gestito da Prelios SGR S.p.A. e proprietario di Torre Velasca, rispetto al quale Hines Italy svolge l’attività di development manager

