SETTEMBRE: BICICLETTATE, CONCERTI, WORKSHOPI,LIBRI, LEZIONI DI YOGA E MOLTO ALTRO A CASCINA NASCOSTA, NEL PARCO SEMPIONE

(Mi-lorenteggio.com) Milano, martedì 22 agosto 2023 – Biciclettate, concerti, workshop, presentazioni di libri, lezioni di yoga. Un ricco programma di iniziative per settembre!

Musica (ingresso libero)

Giovedì 7 settembre – Ore 21.30

Concerto Nascosto del cantante Davide Diva, giovane volto della musica emergente italiana, che nelle sue canzoni racconta piccoli momenti di vita come se fossero pagine di un diario, scoprendo emozioni e pensieri, che racchiudono metafore poetiche ricche di significato.

Venerdì 8 settembre – ore 21.30

Jazz Night con Francesco Sensi Quartet, a seguire jam session diretta da Giovanni Bergamini

Giovedì 14 settembre – ore 21.30

Concerto Nascosto di Orlando Capasso, in arte Orlvndo, classe ‘99, cantante veronese che si muove tra R&B, Pop e Rap, che ha acquisito già una certa notorietà in quanto vincitore del BMA – Bologna Musica D’Autore 2022.

Sabato 16 settembre, dalle 16.30 alle 19.30, dj set con Carme 2b2 e Jack Bloom

Yoga

Il 10 settembre ripartono le lezioni di yoga con le docenti di Trybe.it.

Domenica 10-17-24 settembre, ore 10.30, lezione di Hata Yoga Flow (75 min).

Mercoledì 13-20-27 settembre, alle 19 lezioni di Vinyasa Yoga.

Lezioni singole: 16 euro. Pacchetto open per 3 mesi con 6 lezioni: 85 euro.

Iscrizioni sul sito.

Ciclofficina

Sabato 2 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18: “Du is megl che uan” – Prova a pedalare in tandem! Una giornata di formazione e prova gratuita di tandem.

Sapete cos’è un tandem? Il tandem è una bici molto speciale, un mezzo perfetto per condividere l’esperienza della pedalata con il proprio partner o con gli amici, ma anche e soprattutto uno strumento di inclusione. Con il tandem, infatti, anche le persone con disabilità fisiche o cognitive possono provare l’emozione di un giro o, perché no, un viaggio in bicicletta. Grazie al tandem è possibile rendere la pratica dell’andare in bici e i benefici psicofisici che da essa derivano accessibili per tutte e tutti.

In collaborazione con il progetto Ragazze in-tandem, GSD Non vedenti Milano e LoveMeTandem, è stata organizzata una giornata di prova e di formazione rivolta a tutti coloro che vogliono provare l’esperienza di pedalare in tandem e diventare dei provetti piloti e co-piloti. Sono previste 2 sessioni, una mattutina dalle 10 alle 12 e una pomeridiana dalle 16 alle 18. L’evento è gratuito ma è necessario prenotarsi al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-du-is-megl-che-uan-prova-a-pedalare-in-tandem-690996337647

Per info: ragazzeintandem@gmail.com – 3489185291

Se dopo questa esperienza vi è venuta voglia di partecipare ad una vera e propria pedalata inclusiva aperta a tutte le bici e a tutte le abilità, vi invitiamo per il giorno successivo,

Domenica 3 Settembre, evento “La bici è per tutt* – pedalata inclusiva per le vie della città”

Ritrovo ore 10 in Cascina Nascosta (dove dalle 9 sarà possibile fare colazione) e partenza alle ore 10:30. Una volta usciti dal Parco Sempione pedaleremo in direzione Darsena per andare ad intercettare la ciclabile del Naviglio Pavese, da poco inaugurata. Seguiremo la ciclabile del naviglio per circa XX km fino a raggiungere il Lago Mezzetta (Trezzano SN), piccolo gioiello sconosciuto a molti, dove ci fermeremo per un piacevole picnic. Al lago ci sarà la possibilità di riempire le vostre borracce con acqua potabile ma non di comprare da mangiare, quindi ricordatevi di portare il pranzo al sacco! Chi ne avrà voglia potrà anche provare l’esperienza di un giro in canoa o in dragonboat con il supporto degli operatori specializzati. Dopo la sosta, che durerà circa un paio d’ore, di nuovo in sella! La pedalata continua lungo il Naviglio Grande e seguendo il corso d’acqua percorreremo la ciclabile che ci riporterà a Milano in sicurezza. Rientro previsto per le ore 18 in Cascina Nascosta dove ci sarà la possibilità di concludere la giornata con un bel brindisi!

Prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-bici-e-per-tutt-pedalata-inclusiva-per-le-vie-della-citta-696084937787?aff=oddtdtcreator

Venerdì 15 settembre – ore 19.30

Buon compleanno Ciclofficina Nascosta! Si festeggia il primo anno della ciclofficina di Cascina Nascosta con la proiezione del lungometraggio “Why we cycle” di Arne Gielen e Gertjan Hulster (Olanda, 2017, durata 57 minuti), il documentario affronta la questione di “cosa succede quando l’uso della bicicletta pervade la nostra quotidianità?” La domanda viene posta a cittadini olandesi, gente comune, amministratori ed esperti di differenti discipline. Illuminanti conversazioni sugli effetti che l’utilizzo della bicicletta genera su persone, comunità e organizzazione delle città, un quadro romantico sulla cultura ciclistica olandese. A seguire, dalle 20.30, aperitivo + djset con Cargoflotta e Shareradio.

Domenica 17 settembre, ore 6 del mattino, Wakeup&Ride – Pedalata all’alba con concerto, una pedalata all’alba dal Duomo al Parco Nord con concerto finale. In collaborazione con Musica nell’aria.

Martedì 19 settembre, ore 19.30, incontro Ciclofficina Talks: Cambio, il Biciplan della Città Metropolitana di Milano

“Un territorio più ciclabile è un territorio più felice” – È da questo principio fondante che ha origine “Cambio”, l’ambizioso progetto della Città Metropolitana di Milano avviato nel 2022 che promette di rivoluzionare la mobilità nel territorio dell’hinterland milanese entro il 2037 creando una vera e propria rete di percorsi ciclabili che interconnetteranno Milano e i suoi comuni limitrofi.750 km di infrastruttura ciclabile, 16 linee radiali, 4 linee circolari e 4 greenway: questi alcuni dei numeri che costituiscono gli obiettivi quantitativi del progetto. Ma il vero obiettivo è quello di rendere la bicicletta la scelta di mobilità più veloce, sicura, divertente e attrattiva per tutti gli spostamenti quotidiani, anche quelli inter-comunali. A raccontarci i dettagli del progetto, lo stato di fatto e i prossimi passi, ci saranno con noi a rappresentare Città metropolitana di Milano Marco Griguolo (consigliere con delega alla mobilità), Alessandra Tadini (direttrice Area Infrastrutture), Gabriella D’Avanzo (responsabile del Servizio Mobilità Sostenibile) e Stefano D’Armento (funzionario del Servizio Mobilità Sostenibile). Sarà l’occasione per scoprire più da vicino il progetto e poter interagire con i referenti tramite una sessione di domande e risposte che aiuteranno a chiarire eventuali dubbi e curiosità. La serata inizia alle ore 19:30 ed è ad ingresso gratuito previa registrazione tramite il form di iscrizione. Al termine dell’incontro sarà possibile cenare o bere una birretta presso La Latteria, l’agri-ristoro di Cascina Nascosta (prenotazioni al numero: 340 6755196). Prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ciclofficina-talks-cambio-il-biciplan-della-citta-metropolitana-di-milano-688483983127?aff=oddtdtcreator

Mercato Camaleonte

Sabato 16 e domenica 17 settembre, dalle 10 alle 20, il mercato degli artigiani di Cascina Nascosta: abiti, borse, cappelli, orecchini, collane, tazze, vasi, quadri, oggetti per la casa e per la persona, tutto realizzato a mano nel rispetto dell’ambiente

Workshop

Sabato 9 settembre, ore 15.30, workshop di urban gardening con Andrea Bolzoni, per preparare l’Orto all’autunno con le semine di fine estate. Iscrizioni sul sito, al link https://cascinanascosta.org/etn/urban-gardening-2/ (12 euro)

Sabato 16 settembre, ore 16, workshop di serigrafia e collage con @Babeltag.

Iscrizioni al link https://cascinanascosta.org/etn/serigrafia-e-collage/ (35 euro, materiali inclusi).

Domenica 17 settembre, ore 16, workshop di kokedama con Mondi_koi. Iscrizioni al link: https://cascinanascosta.org/etn/workshop-di-kokedama-2/ (60 euro, materiali inclusi).

Sabato 23 settembre, ore 16, workshop di ceramica “crea il tuo vaso” con Argilla Magica, iscrizioni al link https://cascinanascosta.org/etn/workshop-di-ceramica-2/ (45 euro, materali inclusi)

Domenica 24 settembre, ore 16, workshop di ricamo “rammendo creativo” con Cre.Azioni, iscrizioni al link https://cascinanascosta.org/etn/workshop-di-ricamo-e-rammendo-creativo/ (45 euro, materiali inclusi).

Mercoledì 27 settembre, ore 19, workshop di kokedama con Mondi_koi. Iscrizioni al link https://cascinanascosta.org/etn/workshop-di-kokedama/ (60 euro, materiali inclusi).

Incontri

Mercoledì 13 settembre, ore 19.30, secondo incontro del gruppo di lettura “Le ragazze salveranno il mondo”, dedicato a tutte le persone che vogliono scoprire quali sono i legami tra ambientalismo e femminismo e qual è il valore aggiunto che la prospettiva femminista può portare alla lotta ambientalista. Al centro della discussione dell’incontro ci saranno due libri: “Dovremmo essere tutti femministi” di Chimamanda Ngozi Adichie e “Il femminismo è per tutti” di Bell Hooks. Il gruppo di lettura si svolge una volta al mese con l’obiettivo di capire insieme cosa significa ecotransfemminismo e di comprendere come decostruire e sovvertire le relazioni di potere tipiche del patriarcato e del capitalismo. Iscrizioni sul sito al link: https://cascinanascosta.org/etn/le-ragazze-salveranno-il-mondo-3/ (ingresso libero).

Giovedì 14 settembre: presentazione del libro “Educazione indiana” di Ram Pace alla presenza dell’autore. Il libro racconta l’infanzia non convenzionale di Ram Pace, che alle soglie del 2000 è partito per India alla ricerca del padre che è diventato un eremita indù, I suoi primi vent’anni sono stati intrisi di sogni e utopie, ma Ram ha dovuto fare presto i conti con l’abbandono, il rifiuto e la ricerca. Un memoir intenso, che mescola continuamente, a ogni capitolo, stupore e indignazione, incanto e rabbia, amore e risentimento, fino a una riconciliazione rasserenata, all’indulgenza della raggiunta maturità.

Dal 27 agosto gli orari di Cascina Nascosta tornano quelli normali: dal martedì al venerdì dalle 9 alle 23.30; il sabato dalle 9 alle 23.30 e la domenica dalle 9 alle 22. Lunedì chiuso.

Prenotazioni: 340.6755196 e sul sito al link: https://cascinanascosta.org/attivita-spazi/latteria/

Info: info@cascinanascosta.org

Cascina Nascosta

Cascina Nascosta è uno spazio ibrido, aperto alla città, dedicato alla sostenibilità ambientale e alla promozione sociale: l’alimentazione e l’agricoltura con le proposte eno-gastronomiche a filiera corta del ristorante La Latteria e con le attività degli orti urbani; la mobilità lenta con la Ciclofficina che mette a disposizione degli amanti della bicicletta tutti gli attrezzi e le conoscenze necessarie per effettuarne la manutenzione; la diffusione della cultura del riciclo, riuso e recupero di materiali e oggetti con la falegnameria; progetti e laboratori educativi per adulti, adolescenti e bambini che favoriscono gli stili di vita sostenibili, come imparare a fare la raccolta differenziata, rispettare la natura e gli animali, utilizzare fonti di energia rinnovabile. Cascina Nascosta si trova all’interno del parco Sempione, la più grande area verde del centro di Milano, che si estende a partire del Castello Sforzesco. Si tratta di una struttura risalente ai primi del ‘900 che richiama quella di una vecchia cascina lombarda, con la sua tipica forma a ferro di cavallo. La Cascina è davvero nascosta perché protetta da due terrapieni, per cui non è visibile da coloro che si trovano nel parco. La cascina si trova sotto la Torre Branca, tra la Triennale e all’Arco della Pace. Per arrivare si consiglia l’ingresso del parco da viale Alemagna 14.

