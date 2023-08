WhoMadeWho live, Lele Sacchi, Nicola Mazzetti, Rollover Djs l’8.9 al Castello Sforzesco di Milano

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 22 agosto 2023 – Venerdì 8 settembre dalle 20,30 al Castello Sforzesco di Milano arriva in esclusiva per l’Italia il live del trio danese WhoMadeWho.

Partiti come formazione indie dance che ha scosso il mondo con il suo stile unico, i WhoMadeWho hanno conquistato il mondo del clubbing globale con la loro miscela di elettronica, melodie profonde e intricate e ritmi trascinanti. In una delle venue più affascinanti nel Cortile delle Armi del Castello di Milano presenteranno in esclusiva per il 2023 il loro nuovissimo spettacolo full live show.

Lele Sacchi, icona di Milano e della scena club, si unirà a loro con un dj set, oltre al tocco magico di Nicola Mazzetti e ai ritmi freschi di Rollover DJS, mentre il colorato festival Polifonic sarà il co-promoter dell’evento.

La serata è promossa e presentata da Polifonic, Lele Sacchi, Rollover, Stolen Goods, Palace Agenzia.