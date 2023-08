Sondrio. Nei dintorni di Piateda sono in corso le ricerche di una persona scomparsa

(Mi-lorenteggio.com) PIATEDA (SO), 23 agosto 2023 – Nei dintorni di Piateda sono in corso le ricerche di una persona scomparsa ieri sera. Stamattina sono state attivate anche le squadre del Soccorso alpino, Stazione di Sondrio della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna. Le squadre territoriali, tre unità cinofile del Cnsas (due con cani molecolari e una UCRS – Unità cinofila di ricerca in superficie) hanno esaminato le aree prioritarie, anche con il drone. Sono impegnati nelle operazioni anche il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, i Carabinieri, la Protezione civile locale, la CRI Croce rossa italiana, i Vigili del fuoco e l’amministrazione comunale di Piateda. Al momento, la parte che riguarda l’ambito di competenza del Soccorso alpino, su terreno impervio, è sospesa. I tecnici del Cnsas sono pronti a ripartire in caso di eventuale nuova attivazione, intanto le ricerche proseguono.

Redazione