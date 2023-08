Ennesimo incidente sulle montagne della Valsassina, alpinista precipita dalla cresta Ongania e muore

(mi-lorenteggoo.com) BARZIO (LC), 24 agosto 2023 – Ennesimo incidente sulle montagne della Valsassina, tre solo nella mattina di oggi. Un uomo di 77 anni ha perso la vita nel tratto terminale della cresta Ongania, ai Piani di Bobbio. La dinamica dell’accaduto è in fase di accertamento da parte dei Carabinieri di Introbio. L’alpinista è precipitato dalla cresta sommitale tra lo Zucco di Pesciola e lo Zucco Campelli, in uno dei canali impervi che si trovano verso la località “Sentiero degli stradini”. È intervenuto l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato dalla base di Caiolo (SO). Otto i tecnici della Stazione Valsassina – Valvarrone, tra cui un medico del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, a supporto delle operazioni. L’intervento è iniziato poco prima delle 12:30 e si è concluso alle 14:00.

VALSASSINA (LC) – Due interventi consecutivi per la Stazione di Valsassina – Valvarrone del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana. Alle 9:00 la centrale ha attivato i tecnici per un cercatore di funghi caduto mentre si trovava in località Cascina Rizzolo, a Cremeno, in una zona boschiva. È partita subito la squadra, comporta da cinque tecnici, tra cui un medico del Cnsas e un tecnico che è salito subito con la moto da trial e ha raggiunto la persona da soccorrere. Poco dopo è arrivata la seconda squadra, con il mezzo fuoristrada e il materiale necessario. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. Sul posto l’elisoccorso di Milano di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza; l’uomo è stato valutato e poi trasportato in ospedale. Erano le 11:00 e l’operazione stava per concludersi quando è arrivato un secondo allertamento, al rifugio Buzzoni, nel comune di Introbio, per una ragazza che aveva riportato una sospetta lesione a una gamba. Sul posto l’elisoccorso di Como. Le squadre stanno rientrando.