(Mi-lorenteggio.com) LANZADA (SO), 24 agosto 2023 – Ritrovate stamattina senza vita le due ragazze cadute ieri in un torrente in Alta Val Malenco, nei pressi del ghiacciaio di Fellarìa. Sono in corso le operazioni di recupero da parte dei tecnici del Soccorso alpino, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna. Seguiranno eventuali aggiornamenti.

Redazione