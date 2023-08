Milano, controlli e arresti della Polizia di Stato in corso Buenos Aires

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 24 agosto 2023 – Ieri pomeriggio a Milano la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio in zona corso Buenos Aires nel corso del quale sono state controllate 244 persone – di cui 61 risultate avere precedenti di polizia dal controllo in banca dati – e 39 veicoli nel corso dei 4 posti di controllo effettuati.

Il servizio predisposto dal Questore di Milano Giuseppe Petronzi, volto alla prevenzione di reati di natura predatoria in un’area che, pur ad agosto, è interessata da una notevole presenza di turisti e clienti dei numerosi negozi del corso, ha visto l’impiego degli agenti del Commissariato Città Studi, delle volanti delle unità cinofile e delle sezioni Polmetro e Bike dell’Ufficio Prevenzione Generale, del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, della Polizia Scientifica e del Reparto Mobile. Nove cittadini stranieri sono stati accompagnati in Questura per accertamenti circa la loro identità e la loro posizione sul territorio nazionale: due di loro sono stati deferiti all’autorità giudiziaria uno per la violazione al Foglio di Via Obbligatorio cui era sottoposto e l’altro per il possesso di un coltello.

Nel corso del servizio, i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato un 58enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di droga. L’uomo, che gli stessi agenti avevano già arrestato nel 2018, è stato trovato in possesso di tre involucri di cocaina, del peso totale di 3 grammi, mentre serviva i clienti in un negozio di alimentari in via Vitruvio nel quale non risulta lavoratore. Nel negozio di via Petrella, invece, di cui risulta commesso, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato un bilancino di precisione, oltre 5mila euro in contante e un etto di cocaina in involucri e nascosti in pacchetti di sigarette. Un cittadino marocchino di 42 anni, risultato dimorante nell’appartamento in uso all’italiano arrestato, è stato indagato in stato di irreperibilità perché, nel corso della perquisizione domiciliare, nei suoi jeans sono stati rinvenuti quasi 10 grammi di cocaina.