Milano. Via Feraboli, cede strada, auto ‘inghiottita’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 agosto 2023 – Una voragine ha inghiottito un’auto in via Achille Feraboli, in zona Gratosoglio. Il cedimento del manto stradale sarebbe stato causato da una perdita dell’acquedotto che ha scavato sotto l’asfalto allagando la strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici di Metropolitana milanese, al lavoro per riparare la condotta. La strada è stata transennata creando qualche disagio ai residenti. Non ci sono stati feriti.