Ucraina Russia, si schianta jet privato di Prigozhin. Wagner conferma: “E’ morto”

Il gruppo di miliziani conferma su Telegram “l’assassinio” di Prigozhin e avverte: ”Avrà conseguenze disastrose”. Il jet di proprietà del capo della Wagner sarebbe stato abbattuto dalla contraerea russa.

Tutte e 10 le persone a bordo del velivolo sono morte. Il bilancio è stato certificato dall’Agenzia federale per il trasporto aereo (Rosaviatsia) che ha comunicato di aver avviato un’indagine sull’incidente per capire dinamiche e cause.

Morto a bordo del jet anche il braccio destro di Prigozhin, Utkin. Putin: “Le nostre azioni in Ucraina hanno una sola ragione: mettere fine alla guerra scatenata dall’Occidente e i suoi satelliti a Kiev contro il popolo del Donbass”.

Redazione