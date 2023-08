A settembre le ultime esibizioni pubbliche dei 7 progetti culturali ideati da 120 giovani del Rhodense e di Baranzate che hanno già coinvolto oltre 700 persone

Sostenuti dal progetto CYE – Circular Youth Energy realizzato da Cooperho e Fondazione Triulza in partnership con Oltreiperimetri, Comune di Vanzago e Comune di Baranzate con il supporto del Bando Giovani Smart di Regione Lombardia

(mi-lorenteggio.com) Milano 30 agosto 2023. Sono già 120 i giovani smart, trai 15 e i 34 anni, che stanno sviluppando da gennaio di quest’anno sette progetti creativi e culturali per combattere l’isolamento, cercare di coinvolgere le loro comunità e, perché no, trovare possibili opportunità di crescita personale e professionale. In questi mesi hanno creato i team, sviluppato un business plan, attivato le loro reti e competenze, si sono formati e preparati e hanno iniziato a sperimentare. Dove? Per ora nei Comuni di Rho, Arese, Baranzate, Cornaredo e Vanzago, a nord-ovest di Milano. Ma le loro proposte e contenuti sociali, culturali e multiculturali – Baranzate è il Comune italiano con il maggior numero di gruppi etnici, ben 81 – danno voce alle preoccupazioni e ai desideri dei giovani di buona parte dei contesti urbani italiani.

C’è chi ha creato una serie di podcast legati all’adolescenza, alla migrazione, alla periferia (Come 2 Baranza – collettivo Slaynz) già disponibili sulle principali piattaforme di podcast; chi un festival musicale per aiutare i giovani ad orientarsi nel mondo del lavoro (The Sound of Future – collettivo Flyzone); chi performance e spettacoli negli spazi pubblici (collettivo AFK e team Viandanti ad Arte); chi un percorso laboratoriale su danza ed emozioni (gruppo Fly Dance Studio) che si è incrociato con un progetto di ricerca del Politecnico di Milano; chi ha dato vita a lezioni e concerti di flauto traverso (Do Maggiore – Tutti insieme armoniosamente); chi ad un corso per aspiranti attori (Vanzago Play Theater).

I sette progetti sono stati sostenuti da CYE – “Circular Youth Energy – La forza delle tue idee diventa realtà” progetto realizzato da Cooperho e Fondazione Triulza in partnership con Oltreiperimetri, Comune di Vanzago e Comune di Baranzate con il supporto del Bando Giovani Smart di Regione Lombardia. Oltre 700 persone del territorio sono state già coinvolte nelle iniziative pubbliche organizzate finora. A settembre si terranno ulteriori esibizioni ed eventi pubblici prima della fine del progetto, che non presuppone la fine delle attività dei gruppi.

Domenica 3 settembre a Rho: Festival The Sound of Future. Dalle ore 14.00, al Molinello Play Village di Rho – Via Trecate, 52. Ingresso libero. Un nuovo concept di Festival dell’orientamento per gli studenti delle secondarie di II grado, leFP e tutti i giovani del rhodense. L’iniziativa è organizzata dal collettivo Flyzone con l’obiettivo di creare un momento culturale e di aggregazione per i giovani del territorio che possa diventare un appuntamento periodico di riferimento anche per le imprese, le istituzioni e le scuole. I temi dell’evento sono la musica live, il divertimento e l’orientamento al lavoro e alle scelte formative post-diploma per i giovani dai 18 ai 25 anni.

Sabato 16 settembre a Cornaredo: Musical “A Million Dreams” (ore 17:30 e ore 21:00 cine-teatro La Filanda). Musical realizzato e scritto dai ragazzi di AFK – Away From Keyboard prendendo ispirazione dal Musical “The Greatest Showman” che sono stati invitati a mettere in scena lo spettacolo anche a Palermo il 23 settembre. Il loro progetto prevede la formazione di un gruppo di giovani, dai 14 ai 27 anni, che s’impegnino nella realizzazione di musical e/o altre opere teatrali e artistiche, occupandosi della scrittura delle sceneggiature, dell’adattamento dei testi musicali, della grafica e della scenografia. L’obiettivo primario è l’inclusione, attraverso forme artistiche, il ri-abituare i giovani a “fare gruppo”, con particolare attenzione al coinvolgimento dei ragazzi più fragili.

Sabato 23 settembre a Baranzate: Spettacolo “Il corpo sussurra emozioni e sentimenti” di Fly Dance Studio (sede e orario in via di definizione). Con una fusione di stili lo spettacolo trasporta il pubblico in un viaggio multisensoriale attraverso l’intersezione tra il mondo interiore ed esteriore. Un’esperienza coinvolgente che celebra la connessione tra colori, emozioni e il potere universale della danza nel comunicare ciò che le parole spesso non riescono a esprimere. Lo spettacolo rappresenta il risultato del percorso di laboratori alla scoperta delle emozioni e di workshop di teatro-danza per imparare un nuovo modo per esprimerle. Il gruppo sta collaborando inoltre con il progetto di ricerca Subrain del Politecnico di Milano per scoprire attraverso le nuove tecnologie quali aree del cervello sono coinvolte quando si sperimenta una determinata emozione e quali cambiamenti il corpo mette in atto in base all’emozione sperimentata.

Altri tre gruppi stanno definendo le iniziative che svolgeranno a settembre, oltre alle attività già organizzate nei mesi scorsi.

Performance Germogli di Creatività (Rho). Germogli di Creatività, a cura del team Viandanti ad Arte, vuole essere un dispositivo di attivazione culturale a livello comunitario e intende promuovere l’arte e la creatività facendole “germogliare” come esperienza diffusa. Il team è composto da giovani con competenze in ambito artistico, teatrale, musicale e tecnico: attraverso una messa in gioco delle idee e delle risorse di ciascuno, vogliono realizzare eventi performativi e musicali sul territorio del Rhodense, andando a scoprire e a riattivare luoghi diversi e non convenzionali, promuovendo una creatività in rete, in grado di favorire la partecipazione culturale in diverse fasce di popolazione, con una particolare attenzione ai giovani.

Esibizione Vanzago Play Theatre (Vanzago). Si tratta di un nuovo modello di partecipazione e di inclusione dei giovani attraverso l’arte teatrale, coinvolgendoli in un percorso per valorizzare e attivare le proprie competenze e i propri interessi (empowerment comunitario). I giovani partecipanti, sono protagonisti nell’ideazione e creazione di una performance, mettendo a disposizione del gruppo i propri talenti in ambito artistico, teatrale, musicale, organizzativo e tecnico (luci, audio, ecc.). Inoltre, nel medio-lungo termine questa esperienza si propone di creare, anche in una realtà di provincia, un pubblico consapevole e attivo, che possa riflettere attraverso il teatro su temi vicini alla comunità, ponendo particolare attenzione alle fragilità del territorio.

Concerto di Do Maggiore – Tutti Insieme Armoniosamente (Arese). Il progetto ha come nucleo fondante la musica d’insieme, promuovendo attività musicali attraverso il flauto traverso (e anche altri strumenti che accompagnano l’ensemble) e creando un punto d’incontro per i giovani interessati allo studio di uno strumento e desiderosi di crescere insieme. L’obiettivo è promuovere la musica in ambiti e settori diversi e avvicinandola a tutte le persone, anche ai non esperti. Il gruppo promuove da marzo lezioni individuali e collettive e performance pubbliche in diversi contesti.

Sempre disponibili online: Podcast Come2Baranza. Otto episodi già rilasciati e disponibili sulle principali piattaforme – Spotify, Google Podcast, Deezer, Spreaker – realizzati da un gruppo di adolescenti e giovani con diversi background culturali per raccontare non solo la loro città, Baranzate – un micro-mondo di 81 etnie e nazionalità – ma soprattutto i loro pensieri e desideri. Come2Baranza si può leggere infatti come in inglese “Vieni a Baranza(te)” o “Come due Baranza” (dallo slang milanese “maranza“) e parla di un mondo di lingue e culture, di bellezze e contraddizioni, di desideri e opportunità. Le idee e le voci sono quelle dei ragazzi e delle ragazze che frequentano il doposcuola “Lascia O Raddoppia” di Aps La Rotonda e che dopo aver vinto il Bando del progetto CYE hanno creato il collettivo Slaynz – sempre più numeroso, hanno comprato attrezzature, partecipato ad un percorso di formazione e iniziato la realizzazione delle prime otto puntate da mandare in onda a cui seguiranno tante altre. Link al podcast in Spotify: https://open.spotify.com/show/4oiOOVql7yDWZaTNPMqi1w