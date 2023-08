(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 agosto 2023 – Nel pomeriggio di oggi, in via De Pretis, alla Barona, una donna dal peso di 194 kg, aveva bisogno cure mediche, ma per via del suo peso è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale), i quali attraverso una tecnica particolare e con l’utilizzo di una speciale toboga, sono riusciti a calarla al piano terra, dove i medici del 118 hanno potuto visitarla.

Redazione