Monza Fuori GP occasione per partecipare a visite gratuite del centro storico della città; della Villa Reale, dei Giardini e della Cappella Espiatoria

(mi-lorenteggio.com) Monza, 30 agosto 2023 – Non solo eventi e manifestazioni: il Monza Fuori GP sarà anche l’occasione per partecipare a visite gratuite del centro storico della città; della Villa Reale, dei Giardini e della Cappella Espiatoria nei giorni dell’1, 2 e 3 settembre.

Centro storico

Le visite del centro storico, a cura di Associazione Guidarte e Art-U Associazione Culturale, permetteranno di esplorare l’antica Modicia romana, testimoniata dai resti del Ponte di Arena, e anche la Modoetia medievale del Duomo dedicato a San Giovanni Battista e del palazzo comunale dell’Arengario.

Nello specifico, sono state organizzate 7 visite guidate in italiano, 4 in lingua inglese e 3 visite giocate per bambini accompagnati.

La partenza è da Piazza Duomo e la durata è di 45 minuti.

Villa Reale, Giardini e Cappella Espiatoria

Si tratta di tre visite guidate in italiano di 90 minuti a cura del Centro documentazione Residenze Reali Lombarde: si parte dal Roseto Niso Fumagalli per poi prendere tre direzioni diverse a seconda del tour scelto.

Un percorso passa attorno alla Cappella Espiatoria, uno è incentrato sui giardini della Villa Reale e uno percorre invece gli esterni della Villa stessa per concentrarsi sulla sua storia e architettura.

Per partecipare

È possibile prenotare i tour online dal sito turismo, telefonando al 039 6791488 o mandando un’e-mail all’indirizzo infopoint@comune.monza.it.

In alternativa, ci si può rivolgere all’Infopoint turistico di Piazza Trento e Trieste o ai due punti informativi di Piazza Duomo e di Via Arosio.



I tour in italiano del Duomo (interni ed esterni), Via Lambro e Torre di Teodolinda (Casa Torre dei Pessina), Arengario, e Piazza Trento e Trieste (simboli dei mercanti) partono venerdì 1 alle ore 15:30 e alle 16:30; sabato 2 alle ore 15:30 e 16:30 e domenica 3 alle ore 09:30.



Le visite in lingua inglese partono invece venerdì 1 e sabato 2 alle 16:00.

I tour di Piazza Duomo, Ponte dei Leoni, Piazza del Carrobiolo, Arengario, Piazza Trento e Trieste e Chiesa di Santa Maria in Strada hanno le partenze sia in italiano che in inglese sabato 2 alle ore 10:00 e alle 19:00.



I “tour giocati” per famiglie e bambini accompagnati, poi, si terranno sabato 2 alle ore 15:00 e domenica 3 alle ore 10:00 e 16:00.



Il tour dedicato alla Cappella Espiatoria parte venerdì 1 alle 16.00; la visita dei giardini sarà sabato 2 alle 16:00 e il giro degli esterni della villa è infine previsto per domenica 3 alle 10:30.

Sconti per tornare a Monza per chi assiste al GP

I giorni del Gran Premio non sono solo occasione per visite gratuite, ma anche per scoprire i luoghi di Monza a prezzi calmierati: i possessori dei biglietti per la competizione, come già accaduto per chi ha assistito al concerto di Bruce Springsteen, potranno accedere per i successivi 60 giorni a tariffa ridotta all’Autodromo, ai Musei Civici, al Museo e Tesoro del Duomo di Monza, alla Villa Reale, alla Cappella Espiatoria e al Museo Etnologico.

“Il GP di Monza – afferma l’Assessore al Turismo Carlo Abbà – è sempre di più un’occasione per far conoscere la nostra città a visitatori e appassionati provenienti da tutt’Italia e dall’estero. Abbiamo molte eccellenze, dall’Autodromo ai musei e palazzi storici. Offrire a chi arriva una panoramica completa è un importante passo per assicurarsi che la città venga vissuta e apprezzata da sempre più persone”.

