PARTECIPAZIONE. AL VIA OGGI L’INIZIATIVA “INSIEME PER IL VERDE” CON IL SALUTO DEL SINDACO GIUSEPPE SALA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 agosto 2023 – Buona la prima! Entusiasmo e partecipazione hanno animato questo pomeriggio il giardino ‘Teresa Pomodoro’ in piazza Piola e il campo giochi di via Zanoia, nel Municipio 3, dove i primi diciotto volontari e volontarie, accolti dal Sindaco Giuseppe Sala e dalle assessore Gaia Romani (Partecipazione) e Elena Grandi (Verde) e dall’assessore alla Sicurezza Marco Granelli hanno preso parte all’iniziativa “Insieme per il verde”.

Il progetto del Comune ha chiamato a raccolta cittadine e cittadini desiderosi di dare il proprio contributo e impegnarsi per il bene pubblico, dopo il violento nubifragio che si è abbattuto sulla città nella notte tra il 24 e il 25 luglio, al fine di riportare gli spazi verdi alla piena vivibilità.

La call, lanciata il 18 agosto scorso, ha suscitato subito grande interesse: in meno di ventiquattr’ore, la piattaforma comunale per la ricerca di volontari e volontarie ha registrato il tutto esaurito. Una corsa ad aderire arrivata da cittadine, cittadini, ma anche da parte di associazioni, fondazioni, imprese e comunità di stranieri, che hanno voluto manifestare la propria disponibilità a ripulire strade, parchi e aree verdi dai resti del nubifragio.

Trecento gli iscritti e le iscritte per la prima fase, che inizia oggi e proseguirà fino al 7 settembre in numerosi parchi e giardini dislocati nei diversi Municipi. La seconda chiamata, sold out in poco tempo con altri 300 candidati e candidate ad occuparsi della raccolta di rametti, foglie e detriti, terminerà il 17 settembre.

Oltre alle 600 adesioni già raccolte, diverse realtà collettive e singoli cittadini e cittadine si stanno ancora facendo avanti, per questo si sta lavorando per integrare nuovi turni e permettere a tutte le persone interessate di fare questa esperienza.

Calendario con date, orari e luoghi

Questa attività di volontariato è resa possibile grazie alla collaborazione delle GEV, le Guardie Ecologiche Volontarie, il cui obiettivo è proprio quello di favorire e sensibilizzare alla cura e tutela del verde cittadino, della natura e del territorio, al CSV di Milano che ha curato la fase di ingaggio, selezione e coordinamento dei volontari e delle volontarie, e ad AMSA che ha fornito il kit di pulizia Amsa (sacchi, pinze etc.) e provvederà al ritiro di quanto raccolto.

“Quella di oggi – afferma l’assessora alla Partecipazione Gaia Romani – è stata una conferma della grande generosità di Milano. A ognuno dei partecipanti di questo pomeriggio e a tutti i volontari e le volontarie che saranno impegnati nei prossimi giorni ci tengo molto che arrivi il nostro grazie. Come Amministrazione siamo orgogliosi di vedere così tante persone impegnarsi per una causa comune e per la nostra città. Quanto accaduto ci ha scosso profondamente, ma sin da subito in pieno stile milanese in tanti si sono attivati per chiedere come poter dare il loro contributo. Manifestazioni di generosità e amore verso Milano che non potevano ignorare e che abbiamo voluto raccogliere attraverso questa iniziativa. Un’adesione massiccia che dimostra anche grande attenzione e responsabilità da parte dei milanesi rispetto ai cambiamenti climatici che stanno causando danni ingenti ovunque nel mondo”.

“In questo mese abbiamo lavorato tutti senza sosta per riportare la città alla normalità – aggiunge l’assessora al Verde e Ambiente Elena Grandi –, siamo contenti di esserci riusciti e di poter confermare il completamento della riapertura dei parchi il primo settembre. Ora il contributo dei cittadini e delle cittadine ancora una volta segnerà un bel capitolo nella storia della partecipazione dei milanesi e costituirà una tappa importante di questo difficile periodo che vogliamo tutti trasformare in un’esperienza utile anche per il futuro”.

Redazione