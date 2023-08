Viabilità Italia: chiusura del traforo del Frejus a causa di una frana

(mi-lorenteggio.com) Roma, 30 agosto 2023 – Il distacco di una frana della montagna nel comune di Saint-Andrè en Savoie (F), avvenuto nel pomeriggio di domenica 27 agosto 2023, ha determinato l’interdizione della viabilità ai mezzi di lunghezza superiore ai sei metri e massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t attraverso il Traforo del Frejus, in entrambe le direzioni di marcia.

I flussi di traffico commerciale diretti nel nord Europa, di conseguenza, hanno preso la via di comunicazione del Traforo del Monte Bianco, che a sua volta subirà una chiusura per lavori alla soletta e all’impalcato da lunedì 4 settembre 2023.

L’impossibilità di percorrere il Traforo del Frejus da parte dei mezzi pesanti, unitamente all’aumento dei flussi di traffico leggero, stanno determinando forti disagi lungo tutta la direttrice dell’autostrada A5 del Monte Bianco.

Monte bianco controlliSono quindi in atto dei servizi di filtraggio, anche con il supporto della Polizia stradale, in diverse località dell’alta Valle. Al momento è stato emesso un avviso di preallarme per la deviazione dei flussi di traffico pesante verso altre destinazioni, quali Ventimiglia.

Viabilità Italia monitora costantemente le condizioni di percorribilità della rete viaria di interesse nazionale e richiama l’attenzione di quanti si metteranno in viaggio affinché adottino una guida prudente e rispettosa delle norme di comportamento stradale, informandosi preventivamente sulle condizioni di traffico attese ed in atto.

